Примера. «Барселона» стала чемпионом, «Атлетико» обыграл «Вальядолид», «Реал» проиграл «Райо Вальекано»

С 27 по 29 апреля в испанской Примере пройдут матчи 35-го тура.

«Атлетик» — «Алавес» 1:1

«Атлетик» в домашнем матче 35-го тура испанской Примеры сыграл вничью с «Алавесом» — 1:1.

Хозяева открыли счет на 41-й минуте, когда точный удар нанес Эчебария Беньят.

Команда из Витории ответила голом Борхи Гонсалеса в добавленное время к первому тайму.

Примера. 35-й тур «Атлетик» — «Алавес» — 1:1 (1:1) Голы: 1:0 — 41 Беньят, 1:1 — 45+1 Бастон«Атлетик»: Яго Эррерин, Нуньес, Де Маркос, Берчиче, Мартинес, Сусаета (Кордоба, 61), Беньят, Рауль Гарсия (Кодро, 76), Сан Хосе, Муниаин, Иньяки Уильямс (Адурис, 89)«Алавес»: Пачеко, Лагуардиа, Химо Наварро, Дуарте, Агиррегабириа (Брашанац, 88), Хони Родригес (Инуи, 82), Ману Гарсия, Пина, Вигарай, Кальери, Бастон (Вакасо, 75)Предупреждения: Лагуардиа (32), Рауль Гарсия (34), Вигарай (44), Сан Хосе (45)

В турнирной таблице Примеры «Атлетик» занимает седьмое место (50 очков), а «Алавес» — восьмое (47 очков).

«Атлетико» — «Вальядолид» 1:0

В 35-м туре испанской Примеры «Атлетико» в Мадриде нанес минимальное поражение «Вальядолиду» со счетом 1:0 (0:0).

Победу «матрасникам» принес автогол полузащитника гостей Хоакина Фернандеса, который отличился на 66-й минуте.

«Атлетико» набрал 74 очка и продолжает занимать второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Вальядолид» с 35 баллами остался на 17-м месте, но может опустится ниже, если его конкуренты наберут очки.

В следующем туре «Атлетико» на выезде сыграет с «Эспаньолом», а «Вальядолид» примет «Атлетик».

Чемпионат Испании. Ла лига. 35-й тур «Атлетико» — «Вальядолид» — 1:0 (0:0). Голы: Фернандес, 66 — в свои ворота«Атлетико»: Облак, Годин, Филипе Луис (Корреа, 56), Савич, Ариас, Коке, Сауль, Партей (Эрнандес, 46), Гризманн, Мората (Витоло, 70), Лемар«Вальядолид»: Масип, Начо Мартинес, Калеро, Мойяно (Антоньито, 70), Фернандес, Мичел, Рубен Алькарас, Оскар Плано (де ла Фуэнте, 80), Энес Унал, Гвардьола, Рубио (Вилья, 63)Предупреждения: Мойяно, 1. Годин, 5. Рубен Алькарас, 35. Партей, 38. Корреа, 90+2. Коке, 90+4

«Леганес» — «Сельта» 0:0

«Леганес» в матче 35-го тура испанской Примеры на своей арене сыграл вничью с «Сельтой» из Виго — 0:0.

«Леганес» с 42 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Примеры, «Сельта» (37 баллов) — 15-е.

В 36-м туре Примеры «Леганес» 3 мая на выезде встретится с «Севильей», а «Сельта» на следующий день дома сыграет с каталонской «Барселоной».

Чемпионат Испании. Ла лига. 35-й тур «Леганес» — «Сельта» — 0:0 «Леганес»: Куэльяр, Ньом, Омеруо, Сиовас, Сильва, Бустинса, Ресио, Весга, Оскар Родригес (Эль-Жар, 84), Брэйтуэйт (Сантос, 74), Эн-Несири (Каррильо, 72)«Сельта»: Рубен Бланко, Кабраль, Араухо, Мальо, Оласа, Лоботка, Хосабед Санчес, Буфаль (Будебуз, 69), Аспас, Юльсагер (Мендес, 76), ГомесПредупреждения: Ресио, 45

«Барселона» — «Леванте» 1:0

В 35-м туре испанской Примеры «Барселона» одержала домашнюю победу над «Леванте» со счётом 1:0.

Единственный гол во встрече был забит на 62-й минуте — отличился нападающий Лионель Месси, вышедший на поле на замену в начале второго тайма.

«Барселона», набрав 83 очка, обеспечила себе победу в нынешнем розыгрыше Примеры.

Каталонцам удалось защитить титул после триумфа в прошлом сезоне и стать чемпионом в 26-й раз в своей истории.

Добавим, что в нынешнем сезоне «Барселона» также может победить в Лиге чемпионов и Кубке Испании.

Примера. 35-й тур «Барселона» — «Леванте» — 1:0 (0:0) Гол: Месси, 62«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Жорди Альба, Видаль, Ракитич, Артур (Бускетс, 73), Дембеле (Сержи Роберто, 84), Суарес, Коутинью (Месси, 46)«Леванте»: Фернандес, Коке, Везу, Пьер, Луна, Хасон, Вукчевич (Барди, 65), Кампанья, Рочина (Рохер, 84), Саймон (Моралес, 46), МайоральПредупреждения: Ракитич, 14. Рочина, 56. Везу, 58. Пике, 70. Семеду, 77. Коке, 83. Бускетс, 90+1

«Валенсия» — «Эйбар» — 0:1

В рамках 35-го тура испанской Примеры «Валенсия» принимала «Эйбар». Хозяева потерпели поражение со счетом 0:1.

Единственный в матче гол был забит на третьей добавленной ко второму тайму минуте. Его автором стал нападающий Шарлес.

У «Валенсии» в активе осталось 52 очка, команда занимает шестое место в турнирной таблице Примеры. «Эйбар» набрал 43 балла и располагается на девятой позиции.

«Валенсия» — «Эйбар» — 0:1 (0:0) Примера. 35-й тур Гол: Шарлес, 90+3«Валенсия»: Нету, Ронкалья, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Парехо, Васс, Коклен (Собрино, 77), Гамейро, Родриго, Гонсалу Гедеш (Мина, 83), Торрес (Солер, 56)«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель, Пенья (Де Бласис, 46), Оливейра, Кукурелья, Альварес, Хоан Хордан, Эскаланте, Педро Леон (Кардона, 71), Орельяна, Серхио Энрич (Шарлес, 80)Предупреждения: Солер, 58. Ронкалья, 60. Хосе Анхель, 70. Шарлес, 87. Альварес, 90+1

«Жирона» — «Севилья» — 1:0

В рамках 35-го тура чемпионата Испании «Жирона» на своем поле со счетом 1:0 обыграла «Севилью».

Победу «Жироне» на 65-й минуте принес Кристиан Порту.

В концовке встречи «Севилья» осталась в меньшинстве — красную карточку получил Эвер Банега.

«Жирона» набрала 37 очков и благодаря этой победе покинула зону вылета. У «Севильи» 55 очков, команда располагается на пятом месте.

Примера. 35-й тур «Жирона» — «Севилья» — 1:0 (0:0) Гол: Порту, 62«Жирона»: Буну, Муньеса, Эспиноса, Хуанпе, Борха (Алькала, 90+2), Порту (Порро, 78), Дуглас Луис, Пере Понс, Гранель (Алейкс Гарсия, 84), Стуани, Фернандес«Севилья»: Вацлик, Каррису (Гнаньон, 78), Эскудеро, Гомес, Банега, Васкес, Меса (Хиль, 70), Хесус Навас, Бен Йеддер, Сарабия, Эль-Хаддади (Промес, 56)Предупреждения: Муньеса, 44. Меса, 67. Банега, 90Удаление: Банега, 90+5

«Реал Сосьедад» — «Хетафе» 2:1

В матче 35-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» на своем поле обыграл «Хетафе» со счетом 2:1.

В составе хозяев отличились Виллиан Жозе и Микель Оярсабаль. Единственный мяч гостей забил Самуэль Сайс.

«Хетафе» с 55 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Примеры. Столько же у «Севильи», которая по дополнительным показателям идет пятой. «Реал Сосьедад» на девятом месте — 44 очка.

Примера. 35-й тур «Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян) — «Хетафе» (Хетафе) — 2:1 (1:0) Голы: Виллиан, 22 (с пенальти). Оярсабаль, 53. — Сайс, 89«Реал Сосьедад»: Рульи, Морено, Сальдуа, Элустондо, Айен Муньос, Пардо (Субименди, 84), Мерино, Сангальи (Рамирес, 67), Виллиан Жозе, Оярсабаль, Барренечеа (Хуанми, 90+1).«Хетафе»: Сория, Кабрера, Суарес, Микель (Хорхе Молина, 44), Джене, Оливера, Фламини (Сайс, 62), Сибасаки, Максимович, Хайме Мата, Дуро (Анхель, 46).Предупреждения: Кабрера, 26. Мерино, 45+1. Рульи, 60. Хайме Мата, 75. Сайс, 83.

«Вильярреал» — «Уэска» 1:1

В 35-м туре чемпионата Испании «Вильярреал» на своем поле сыграл вничью с «Уэской» — 1:1.

На 30-й минуте Пабло Форнальс вывел хозяев вперед, однако на 78-й минуте Луис Авила забил ответный мяч.

В турнирной таблице Примеры «Вильярреал» с 40 очками занимает 14-ю позицию, «Уэска» с 30 очками находится на предпоследнем, 19-м месте.

Примера. 35-й тур «Вильярреал» — «Уэска» — 1:1 (1:0) Голы: Пабло Форнальс, 30 (1:0). Авила, 78 (1:1)«Вильярреал»: Андрес Фернандес, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Фунес Мори, Кинтилья, Касорла, Пабло Форнальс, Касерес (Тригерос, 84), Чиквуэзе, Бакка (Морено, 56), Токо-Экамби (Педраса, 66)«Уэска»: Сантамария, Эчейта, Пулидо, Мирамон (Мантовани, 35), Мойсес Гомес, Аньор (Мелеро, 62), Эррера, Авила, Феррейро, Гальего (Кучо, 62), ГаланПредупреждения: Марио Гаспар, 7. Пабло Форнальс, 40. Галан, 53. Токо-Экамби, 56. Касерес, 75. Кинтилья, 90+1Удаление: Пулидо, 90+2

«Райо Вальекано» — «Реал» 1:0

Мадридский «Реал» потерпел гостевое поражение от «Райо Вальекано» (0:1) в матче 35-го тура чемпионата Испании.

Единственный мяч на 23-й минуте забил Патрис Эмбарба.

«Реал» с 65 очками занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. У «Райо» 31 очко и 19-я позиция.

В следующем туре «Реал» примет «Вильярреал», а «Райо Вальекано» на выезде сыграет с «Леванте».

Примера. 35-й тур «Райо Вальекано» — «Реал» — 1:0 (1:0) «Райо Вальекано»: Гарсия, Тито, Гальвес, Ба, Алекс Морено, Эмбарба, Уче Агбо, Марио Суарес (Медран, 77), Посо (Трехо, 85), Бебе (Альваро Гарсия, 78), Хави Герра«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Вальехо, Варан, Марселу, Модрич (Иско, 74), Льоренте, Кроос, Бэйл, М.Диас (Васкес, 82), Себальос (Б.Диас, 61)Предупреждения: Вальехо, 22. Модрич, 28. Марио Суарес, 43. М.Диас, 62. Карвахаль, 79. Марселу, 86. Уче Агбо, 90+3

«Бетис» — «Эспаньол» — 1:1

В рамках 35-го тура чемпионата Испании «Бетис» принимал «Эспаньол».

Заключительный матч тура завершился вничью — 1:1.

На 37-й минуте матча Серхи Дардер вывел гостей вперед после паса Борхи Иглесиаса.

Хозяева отыгрались уже в компенсированное ко второму тайму время — ничью «Бетису» принес Зухаир Феддаль.

«Бетис» набрал 44 очка и располагается на одиннадцатом месте в таблице Примеры. У «Эспаньола» — также 44 очка и десятое место.