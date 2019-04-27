ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Примера. «Барселона» стала чемпионом, «Атлетико» обыграл «Вальядолид», «Реал» проиграл «Райо Вальекано»

    Результаты матчей 35-го тура чемпионата Испании по футболу

    Примера Футбол Испании Алавес Атлетик Атлетико Барселона Бетис Валенсия Вальядолид Вильярреал Жирона Леванте Леганес Райо Вальекано Реал Мадрид Реал Сосьедад Севилья Сельта Уэска Хетафе Эйбар Эспаньол Календарь Примеры
    Вся лентаСамое главное
    Мохаммед СалахФиниш топ-5 европейских чемпионатов: кто кого? Мауро ИкардиТрансферный дайджест. 23-29 апреля «Сити» опережает «Ливерпуль» на одно очкоМиллиметры до титула. «Сити» продолжает хоронить «Ливерпуль»
  • 22:41
    • Кононов: Я готов работать в «Спартаке» и строить команду
  • 21:31
    • «Спартак» упустил победу в матче с «Рубином»
  • 19:55
    • Владимир Кличко намекнул на возвращение в ринг
  • 18:57
    • «Оренбург» спас ничью против «Арсенала»
  • 18:36
    • Единая лига ВТБ представила календарь плей-офф
  • 18:27
    • Тухель теряет власть в раздевалке ПСЖ
  • 18:13
    • «Манчестер Юнайтед» готов выкупить Облака у «Атлетико»
    Все новости спорта
    Луис Суарес
    Луис Суарес
  • 5000
    • Бонус за регистрациюИграть!
    С 27 по 29 апреля в испанской Примере пройдут матчи 35-го тура.

    «Атлетик» — «Алавес» 1:1

    «Атлетик» в домашнем матче 35-го тура испанской Примеры сыграл вничью с «Алавесом» — 1:1.

    Хозяева открыли счет на 41-й минуте, когда точный удар нанес Эчебария Беньят.

    Команда из Витории ответила голом Борхи Гонсалеса в добавленное время к первому тайму.

    Примера. 35-й тур
    «Атлетик» — «Алавес» — 1:1 (1:1)
    Голы: 1:0 — 41 Беньят, 1:1 — 45+1 Бастон«Атлетик»: Яго Эррерин, Нуньес, Де Маркос, Берчиче, Мартинес, Сусаета (Кордоба, 61), Беньят, Рауль Гарсия (Кодро, 76), Сан Хосе, Муниаин, Иньяки Уильямс (Адурис, 89)«Алавес»: Пачеко, Лагуардиа, Химо Наварро, Дуарте, Агиррегабириа (Брашанац, 88), Хони Родригес (Инуи, 82), Ману Гарсия, Пина, Вигарай, Кальери, Бастон (Вакасо, 75)Предупреждения: Лагуардиа (32), Рауль Гарсия (34), Вигарай (44), Сан Хосе (45)

    В турнирной таблице Примеры «Атлетик» занимает седьмое место (50 очков), а «Алавес» — восьмое (47 очков).

    «Атлетико» — «Вальядолид» 1:0

    В 35-м туре испанской Примеры «Атлетико» в Мадриде нанес минимальное поражение «Вальядолиду» со счетом 1:0 (0:0).

    Победу «матрасникам» принес автогол полузащитника гостей Хоакина Фернандеса, который отличился на 66-й минуте.

    «Атлетико» набрал 74 очка и продолжает занимать второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Вальядолид» с 35 баллами остался на 17-м месте, но может опустится ниже, если его конкуренты наберут очки.

    В следующем туре «Атлетико» на выезде сыграет с «Эспаньолом», а «Вальядолид» примет «Атлетик».

    Чемпионат Испании. Ла лига. 35-й тур
    «Атлетико» — «Вальядолид» — 1:0 (0:0).
    Голы: Фернандес, 66 — в свои ворота«Атлетико»: Облак, Годин, Филипе Луис (Корреа, 56), Савич, Ариас, Коке, Сауль, Партей (Эрнандес, 46), Гризманн, Мората (Витоло, 70), Лемар«Вальядолид»: Масип, Начо Мартинес, Калеро, Мойяно (Антоньито, 70), Фернандес, Мичел, Рубен Алькарас, Оскар Плано (де ла Фуэнте, 80), Энес Унал, Гвардьола, Рубио (Вилья, 63)Предупреждения: Мойяно, 1. Годин, 5. Рубен Алькарас, 35. Партей, 38. Корреа, 90+2. Коке, 90+4

    «Леганес» — «Сельта» 0:0

    «Леганес» в матче 35-го тура испанской Примеры на своей арене сыграл вничью с «Сельтой» из Виго — 0:0.

    «Леганес» с 42 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Примеры, «Сельта» (37 баллов) — 15-е.

    В 36-м туре Примеры «Леганес» 3 мая на выезде встретится с «Севильей», а «Сельта» на следующий день дома сыграет с каталонской «Барселоной».

    Чемпионат Испании. Ла лига. 35-й тур
    «Леганес» — «Сельта» — 0:0
    «Леганес»: Куэльяр, Ньом, Омеруо, Сиовас, Сильва, Бустинса, Ресио, Весга, Оскар Родригес (Эль-Жар, 84), Брэйтуэйт (Сантос, 74), Эн-Несири (Каррильо, 72)«Сельта»: Рубен Бланко, Кабраль, Араухо, Мальо, Оласа, Лоботка, Хосабед Санчес, Буфаль (Будебуз, 69), Аспас, Юльсагер (Мендес, 76), ГомесПредупреждения: Ресио, 45

    «Барселона» — «Леванте» 1:0

    В 35-м туре испанской Примеры «Барселона» одержала домашнюю победу над «Леванте» со счётом 1:0.

    Единственный гол во встрече был забит на 62-й минуте — отличился нападающий Лионель Месси, вышедший на поле на замену в начале второго тайма.

    «Барселона», набрав 83 очка, обеспечила себе победу в нынешнем розыгрыше Примеры.

    Каталонцам удалось защитить титул после триумфа в прошлом сезоне и стать чемпионом в 26-й раз в своей истории.

    Добавим, что в нынешнем сезоне «Барселона» также может победить в Лиге чемпионов и Кубке Испании.

    Примера. 35-й тур
    «Барселона» — «Леванте» — 1:0 (0:0)
    Гол: Месси, 62«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Жорди Альба, Видаль, Ракитич, Артур (Бускетс, 73), Дембеле (Сержи Роберто, 84), Суарес, Коутинью (Месси, 46)«Леванте»: Фернандес, Коке, Везу, Пьер, Луна, Хасон, Вукчевич (Барди, 65), Кампанья, Рочина (Рохер, 84), Саймон (Моралес, 46), МайоральПредупреждения: Ракитич, 14. Рочина, 56. Везу, 58. Пике, 70. Семеду, 77. Коке, 83. Бускетс, 90+1

    «Валенсия» — «Эйбар» — 0:1

    В рамках 35-го тура испанской Примеры «Валенсия» принимала «Эйбар». Хозяева потерпели поражение со счетом 0:1.

    Единственный в матче гол был забит на третьей добавленной ко второму тайму минуте. Его автором стал нападающий Шарлес.

    У «Валенсии» в активе осталось 52 очка, команда занимает шестое место в турнирной таблице Примеры. «Эйбар» набрал 43 балла и располагается на девятой позиции.

    «Валенсия» — «Эйбар» — 0:1 (0:0)
    Примера. 35-й тур
    Гол: Шарлес, 90+3«Валенсия»: Нету, Ронкалья, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Парехо, Васс, Коклен (Собрино, 77), Гамейро, Родриго, Гонсалу Гедеш (Мина, 83), Торрес (Солер, 56)«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель, Пенья (Де Бласис, 46), Оливейра, Кукурелья, Альварес, Хоан Хордан, Эскаланте, Педро Леон (Кардона, 71), Орельяна, Серхио Энрич (Шарлес, 80)Предупреждения: Солер, 58. Ронкалья, 60. Хосе Анхель, 70. Шарлес, 87. Альварес, 90+1

    «Жирона» — «Севилья» — 1:0

    В рамках 35-го тура чемпионата Испании «Жирона» на своем поле со счетом 1:0 обыграла «Севилью».

    Победу «Жироне» на 65-й минуте принес Кристиан Порту.

    В концовке встречи «Севилья» осталась в меньшинстве — красную карточку получил Эвер Банега.

    «Жирона» набрала 37 очков и благодаря этой победе покинула зону вылета. У «Севильи» 55 очков, команда располагается на пятом месте.

    Примера. 35-й тур
    «Жирона» — «Севилья» — 1:0 (0:0)
    Гол: Порту, 62«Жирона»: Буну, Муньеса, Эспиноса, Хуанпе, Борха (Алькала, 90+2), Порту (Порро, 78), Дуглас Луис, Пере Понс, Гранель (Алейкс Гарсия, 84), Стуани, Фернандес«Севилья»: Вацлик, Каррису (Гнаньон, 78), Эскудеро, Гомес, Банега, Васкес, Меса (Хиль, 70), Хесус Навас, Бен Йеддер, Сарабия, Эль-Хаддади (Промес, 56)Предупреждения: Муньеса, 44. Меса, 67. Банега, 90Удаление: Банега, 90+5

    «Реал Сосьедад» — «Хетафе» 2:1

    В матче 35-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» на своем поле обыграл «Хетафе» со счетом 2:1.

    В составе хозяев отличились Виллиан Жозе и Микель Оярсабаль. Единственный мяч гостей забил Самуэль Сайс.

    «Хетафе» с 55 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Примеры. Столько же у «Севильи», которая по дополнительным показателям идет пятой. «Реал Сосьедад» на девятом месте — 44 очка.

    Примера. 35-й тур
    «Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян) — «Хетафе» (Хетафе) — 2:1 (1:0)
    Голы: Виллиан, 22 (с пенальти). Оярсабаль, 53. — Сайс, 89«Реал Сосьедад»: Рульи, Морено, Сальдуа, Элустондо, Айен Муньос, Пардо (Субименди, 84), Мерино, Сангальи (Рамирес, 67), Виллиан Жозе, Оярсабаль, Барренечеа (Хуанми, 90+1).«Хетафе»: Сория, Кабрера, Суарес, Микель (Хорхе Молина, 44), Джене, Оливера, Фламини (Сайс, 62), Сибасаки, Максимович, Хайме Мата, Дуро (Анхель, 46).Предупреждения: Кабрера, 26. Мерино, 45+1. Рульи, 60. Хайме Мата, 75. Сайс, 83.

    «Вильярреал» — «Уэска» 1:1

    В 35-м туре чемпионата Испании «Вильярреал» на своем поле сыграл вничью с «Уэской» — 1:1.

    На 30-й минуте Пабло Форнальс вывел хозяев вперед, однако на 78-й минуте Луис Авила забил ответный мяч.

    В турнирной таблице Примеры «Вильярреал» с 40 очками занимает 14-ю позицию, «Уэска» с 30 очками находится на предпоследнем, 19-м месте.

    Примера. 35-й тур
    «Вильярреал» — «Уэска» — 1:1 (1:0)
    Голы: Пабло Форнальс, 30 (1:0). Авила, 78 (1:1)«Вильярреал»: Андрес Фернандес, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Фунес Мори, Кинтилья, Касорла, Пабло Форнальс, Касерес (Тригерос, 84), Чиквуэзе, Бакка (Морено, 56), Токо-Экамби (Педраса, 66)«Уэска»: Сантамария, Эчейта, Пулидо, Мирамон (Мантовани, 35), Мойсес Гомес, Аньор (Мелеро, 62), Эррера, Авила, Феррейро, Гальего (Кучо, 62), ГаланПредупреждения: Марио Гаспар, 7. Пабло Форнальс, 40. Галан, 53. Токо-Экамби, 56. Касерес, 75. Кинтилья, 90+1Удаление: Пулидо, 90+2

    «Райо Вальекано» — «Реал» 1:0

    Мадридский «Реал» потерпел гостевое поражение от «Райо Вальекано» (0:1) в матче 35-го тура чемпионата Испании.

    Единственный мяч на 23-й минуте забил Патрис Эмбарба.

    «Реал» с 65 очками занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. У «Райо» 31 очко и 19-я позиция.

    В следующем туре «Реал» примет «Вильярреал», а «Райо Вальекано» на выезде сыграет с «Леванте».

    Примера. 35-й тур
    «Райо Вальекано» — «Реал» — 1:0 (1:0)
    «Райо Вальекано»: Гарсия, Тито, Гальвес, Ба, Алекс Морено, Эмбарба, Уче Агбо, Марио Суарес (Медран, 77), Посо (Трехо, 85), Бебе (Альваро Гарсия, 78), Хави Герра«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Вальехо, Варан, Марселу, Модрич (Иско, 74), Льоренте, Кроос, Бэйл, М.Диас (Васкес, 82), Себальос (Б.Диас, 61)Предупреждения: Вальехо, 22. Модрич, 28. Марио Суарес, 43. М.Диас, 62. Карвахаль, 79. Марселу, 86. Уче Агбо, 90+3

    «Бетис» — «Эспаньол» — 1:1

    В рамках 35-го тура чемпионата Испании «Бетис» принимал «Эспаньол».

    Заключительный матч тура завершился вничью — 1:1.

    На 37-й минуте матча Серхи Дардер вывел гостей вперед после паса Борхи Иглесиаса.

    Хозяева отыгрались уже в компенсированное ко второму тайму время — ничью «Бетису» принес Зухаир Феддаль.

    «Бетис» набрал 44 очка и располагается на одиннадцатом месте в таблице Примеры. У «Эспаньола» — также 44 очка и десятое место.

    Примера. 35-й тур
    «Бетис» — «Эспаньол» — 1:1 (0:1)
    Голы: Дардер, 37 (0:1). Феддаль, 90+4 (1:1)«Бетис»: Хоэль Роблес, Бартра, Феддаль, Манди (Лайнес, 77), Фирпо, Гуардадо, Каналес (Лорен Морон, 66), Каптум, Ло Сельсо, Хоакин, Хесе (Тельо, 57)«Эспаньол»: Диего Лопес, Хави Лопес, Дуарте, Л.Лопес, Эрмосо, Педроса, Виктор Санчес, Дардер (А.Лопес, 87), Рока, Мелендо (У Лэй, 74), Борха Иглесиас (Феррейра, 80)Предупреждения: Манди, 58. Феддаль, 66. Мелендо, 68. Фирпо, 78. Бартра, 90+6
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Финиш топ-5 европейских чемпионатов: кто кого?
  • 03:49
    •
  • Прогноз
  • «Тоттенхэм» — «Аякс»
  • 1.68
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Олег Кононов
  • Крах «Спартака» в Туле запустил обратный отсчет для Кононова
    • 02:01 26/04/2019     Мирослав Клозе
  • От плотника Клозе до рабочего фабрики Варди. Одиннадцать футболистов, у которых была «обычная» работа
    • 15:31 25/04/2019     Давид де Хеа
  • Упадок де Хеа. Что случилось с голкипером «Манчестер Юнайтед»?
    • 15:39 26/04/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Тоже интересно
    Луис Суарес Футбол Примера. «Барселона» стала чемпионом, «Атлетико» обыграл «Вальядолид», «Реал» проиграл «Райо Вальекано»Результаты матчей 35-го тура чемпионата Испании по футболу 00:080
  • 00:53
    • Спаллетти останется в «Интере» на следующий сезон
  • 00:37
    • Стал известен состав сборной Канады на ЧМ-2019
  • 00:22
    • «Фиорентина» минимально уступила «Сассуоло»
    Давид де Хеа Футбол Де Хеа становится помехой. Очередная ошибка испанца может дорого обойтисьНичья с «Челси» практически лишила «Манчестер Юнайтед» шансов пробиться в Лигу чемпионов Вчера в 13:480
  • Экспресс дня

  • «Спартак» реабилитируется за поражение в Туле
  • 4.96
    •
  • 00:05
    • «Бетис» ушел от поражения в матче с «Эспаньолом»
  • 22:55
    • «Порту» стал победителем Юношеской лиги УЕФА
  • 22:26
    • «Аталанта» обыграла «Удинезе» и вышла на четвертое место а Серии А
    Федор Смолов Футбол РПЛ. Победы «Локо» и «Зенита», ЦСКА уступил «Краснодару», «Спартак» и «Рубин» сыграли вничьюРезультаты матчей 26-го тура российской Премьер-лиги Вчера в 21:340
  • 17:56
    • В Суперкубке Испании-2020 сыграют четыре команды
  • 17:26
    • Утверждены составы сборных России по биатлону
  • 17:13
    • Защитник «Спартака» выбыл до конца сезона
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие