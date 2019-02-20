Очипка: «МанСити» еще надо доказать, что они сильнее «Шальке»

Бастиан Очипка
uefa.com
«Восполнить преимущество "Манчестер Сити" в индивидуальном мастерстве мы можем только командной игрой. Один футболист тут ничего не решит.
Мы знаем, каково играть против лучших футболистов мира. Ждем начала матча, к которому готовились достаточно продолжительное время.
"Сити" еще надо доказать, что они сильнее нас. Да, мы играем против очень сильного соперника, а потому надо искать свои шансы и стараться ими воспользоваться.
Мы очень хотим порадовать своих поклонников», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0