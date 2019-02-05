Ряд топ-клубов следят за форвардом «Бенфики»

Сразу несколько топ-клубов Европы заинтересовались нападающим, утверждает As.

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Форвард входит в сферу интересов «Барселоны», мадридского «Атлетико» и «Реала», французского ПСЖ, немецкой «Баварии», итальянского «Ювентуса», английского «Манчестер Юнайтед» и дортмундской «Боруссии». Сумма отступных, прописанная в контракте игрока, составляет 120 миллионов евро.

19-летний Фелиш — воспитанник «Бенфики» и выступает за основной состав с 2018 года. В нынешнем сезоне принял участие в 12 матчах, в которых забил шести мячей.

Контракт форварда с лиссабонским клубом действует до лета 2023 года. 0