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    «Аталанта» разгромила «Ювентус» и вышла в полуфинал Кубка Италии

    Кубок Италии Футбол Италии Аталанта Ювентус
    В матче 1/4 финала Кубка Италии «Аталанта» одержала домашнюю победу над туринским «Ювентусом» — 3:0.

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    В составе победителей дублем отметился Дуван Сапата, еще один гол забил Тимоти Кастань.

    В полуфинале «Аталанта» сыграет против «Фиорентины», которая ранее в четвертьфинале разгромила «Рому» со счетом 7:1.

    Кубок Италии. 1/4 финала
    «Аталанта» — «Ювентус» — 3:0 (2:0)
    Голы: 1:0 — Кастань (37), 2:0 — Сапата (39), 3:0 — Сапата (86)«Аталанта»: Бериша, Гимшити, Паломино (Масьелло, 89), Кастань, Толои, Иличич (Пашалич, 27), Фройлер, Гомес, де Рон (Госенс, 90), Хатебур, Сапата«Ювентус»: Шченсны, Ругани, Алекс Сандро, Де Шильо, Кьеллини (Жоау Канселу, 27), Хедира (Пьянич, 71), Бентанкур, Матюиди, Бернардески, Дибала (Дуглас Коста, 61), РоналдуПредупреждения: Гимшити (43), Фройлер (45), Хатебур (54), Пьянич (79), Матюиди (88)
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