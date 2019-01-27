Игрок «Спартака» близок к переезду в Китай

Бразильский полузащитникв ближайшее время может перейти в китайский клуб, сообщает Globo Esporte.

По данным источника, китайский клуб, название которого не называется, предложил за футболиста 15 миллионов евро. В данный момент клубы близки к заключению сделки. Китайцы интересовались хавбеком ещё прошлым летом, но тогда трансфер не состоялся.

26-летний Фернандо перешел в «Спартак» летом 2016 года из «Сампдории». Сумма трансфера составила 12,5 миллионов евро. В нынешнем сезоне он принял участие в 13 матчах российской Премьер-Лиги, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста. 0