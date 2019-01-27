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    «Челси» разгромил «Шеффилд» в Кубке Англии

    Кубок Англии Футбол Англии Челси Шеффилд Уэнсдей
    В матче 1/16 финала Кубка Англии «Челси» крупно обыграл «Шеффилд Уэнсдей» со счетом 3:0.

    «Челси» забил три безответных гола
    «Челси» забил три безответных гола
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    Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Обслуживал матч арбитр Андре Марринер.

    Счет на 26-й минуте открыл Виллиан, который реализовал 11-метровый. В середине второго тайма преимущество лондонского клуба увеличил Каллум Хадсон-Одои, которому ассистировал Андреас Кристенсен. В концовке встречи Виллиан с передачи Оливье Жиру довел счет до крупного.

    Стоит отметить, что участие в игре принимал Гонсало Игуаин, однако отличиться голом новичок синих не сумел.

    Таким образом, «Челси» вышел в следующую стадию турнира, действующим чемпионом которого явлется.

    Ранее путевки в 1/8 финала получили «Кристал Пэлас», «Бристоль Сити», «Манчестер Юнайтед», «Дерби Каунти», «Суонси Сити», «Донкастер Роверс», «Манчестер Сити», «Уотфорд», «Миллуолл» и «Уимблдон». 0

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