«Челси» разгромил «Шеффилд» в Кубке Англии

В матче 1/16 финалакрупно обыгралсо счетом 3:0.

«Челси» забил три безответных гола twitter.com/chelseafc 100% Высокие коэффициенты Играть!

Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Обслуживал матч арбитр Андре Марринер.

Счет на 26-й минуте открыл Виллиан, который реализовал 11-метровый. В середине второго тайма преимущество лондонского клуба увеличил Каллум Хадсон-Одои, которому ассистировал Андреас Кристенсен. В концовке встречи Виллиан с передачи Оливье Жиру довел счет до крупного.

Стоит отметить, что участие в игре принимал Гонсало Игуаин, однако отличиться голом новичок синих не сумел.

Таким образом, «Челси» вышел в следующую стадию турнира, действующим чемпионом которого явлется.

Ранее путевки в 1/8 финала получили «Кристал Пэлас», «Бристоль Сити», «Манчестер Юнайтед», «Дерби Каунти», «Суонси Сити», «Донкастер Роверс», «Манчестер Сити», «Уотфорд», «Миллуолл» и «Уимблдон». 0