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    ЦСКА разгромил «Вентспилс» в контрольном матче

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    Московский ЦСКА одержал победу над латвийским клубом «Вентспилс» (5:0) в контрольном матче на тренировочном сборе в испанском Кампоаморе.

    ЦСКА
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    В составе ЦСКА отличились Абель Эрнандес, забивший мяч с передачи Ивана Облякова. В первом тайме также отличились Такума Нисимура и Тимур Жамалетдинов.

    Во втором тайме Алан Дзагоев, заменивший Эрнандеса, довел счет до разгромного, реализовав пенальти. Пятый мяч забил Яка Бийол.

    Во вторник, 22 января, у ЦСКА запланирован контрольный матч с норвежским «Мольде».

    Товарищеский матч
    ЦСКА (Россия) — «Вентспилс» (Латвия) — 5:0 (3:0)
    Голы: Эрнандес, 7 (1:0). Нисимура, 24 (2:0). Жамалетдинов, 27 (3:0). Дзагоев, 54, с пенальти (4:0). Бийол, 86 (5:0)ПФК ЦСКА: Помазун, Ефремов, Бийол, Чернов, Матвийчук, Тикнизян, Обляков, Кучаев, Нисимура, Жамалетдинов, Эрнандес (Дзагоев, 46)
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