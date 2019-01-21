ЦСКА разгромил «Вентспилс» в контрольном матче

Московскийодержал победу над латвийским клубом(5:0) в контрольном матче на тренировочном сборе в испанском Кампоаморе.

В составе ЦСКА отличились Абель Эрнандес, забивший мяч с передачи Ивана Облякова. В первом тайме также отличились Такума Нисимура и Тимур Жамалетдинов.

Во втором тайме Алан Дзагоев, заменивший Эрнандеса, довел счет до разгромного, реализовав пенальти. Пятый мяч забил Яка Бийол.

Во вторник, 22 января, у ЦСКА запланирован контрольный матч с норвежским «Мольде».