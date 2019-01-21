ЦСКА разгромил «Вентспилс» в контрольном матче

В составе ЦСКА отличились Абель Эрнандес, забивший мяч с передачи Ивана Облякова. В первом тайме также отличились Такума Нисимура и Тимур Жамалетдинов.
Во втором тайме Алан Дзагоев, заменивший Эрнандеса, довел счет до разгромного, реализовав пенальти. Пятый мяч забил Яка Бийол.
Во вторник, 22 января, у ЦСКА запланирован контрольный матч с норвежским «Мольде».
Товарищеский матч
ЦСКА (Россия) — «Вентспилс» (Латвия) — 5:0 (3:0)
Голы: Эрнандес, 7 (1:0). Нисимура, 24 (2:0). Жамалетдинов, 27 (3:0). Дзагоев, 54, с пенальти (4:0). Бийол, 86 (5:0)ПФК ЦСКА: Помазун, Ефремов, Бийол, Чернов, Матвийчук, Тикнизян, Обляков, Кучаев, Нисимура, Жамалетдинов, Эрнандес (Дзагоев, 46)