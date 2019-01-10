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    «Генгам» выбил ПСЖ из Кубка французской лиги

    Кубок Франции Футбол Франции ПСЖ Генгам
    В матче 1/4 финала Кубка французской лиги «Пари Сен-Жермен» потерпел домашнее поражение от «Генгама» — 1:2.

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    Счет на 62-й минуте открыл нападающий парижан Неймар. Отыгрался «Генгам» на 81-й минуте — Йени Атито Нгбакото реализовал пенальти.

    На 4-й добавленной минуте победный гол забил Маркус Тюрам, сын чемпиона мира Лилиана Тюрама. Отметим, что на 61-й минуте Тюрам не смог реализовать пенальти.

    «Генгам» вышел в полуфинал турнира, а ПСЖ из Кубка французской лиги вылетел.

    Ранее полуфиналистами стали «Страсбург», «Монако» и «Бордо».

    Жеребьёвка полуфинальных пар Кубка лиги состоится 10 января. Матчи этой стадии пройдут 29 и 30 января. 0

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