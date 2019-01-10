«Генгам» выбил ПСЖ из Кубка французской лиги

Фрагмент матча
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Счет на 62-й минуте открыл нападающий парижан Неймар. Отыгрался «Генгам» на 81-й минуте — Йени Атито Нгбакото реализовал пенальти.
На 4-й добавленной минуте победный гол забил Маркус Тюрам, сын чемпиона мира Лилиана Тюрама. Отметим, что на 61-й минуте Тюрам не смог реализовать пенальти.
«Генгам» вышел в полуфинал турнира, а ПСЖ из Кубка французской лиги вылетел.
Ранее полуфиналистами стали «Страсбург», «Монако» и «Бордо».
Жеребьёвка полуфинальных пар Кубка лиги состоится 10 января. Матчи этой стадии пройдут 29 и 30 января. 0