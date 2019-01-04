Тульский «Арсенал» может усилиться защитником БАТЭ

Защитникможет оказаться в сообщает «Чемпионат».

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Игрок находится в статусе свободного агента и может играть на позиции центрального и левого защитника.

Ранее в СМИ сообщалось, что Володько может перейти в «Оренбург», однако отмечается, что этому трансферу мешает неопределенность с кандидатурой главного тренера. Появилась информация, что Владимира Федотова может сменить Массимо Каррера.

Володько выступает за БАТЭ с 2009 года. В 2014 году впервые дебютировал в сборной Белоруссии, выйдя в стартовом составе товарищеской игры с командой Мексики.

Четыре раза защитник включался БФФ в список 22 лучших футболистов чемпионата Белоруссии: в 2014, 2016, 2017 и 2018 годах. 0