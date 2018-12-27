«Ливерпуль» намерен усилить состав Азаром

Вингер менхенгладбахской «Боруссии»может в зимнее трансферное окно перебраться в чемпионат Англии, сообщает Daily Star

Торган Азар uefa.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

По информации издания, бельгийца хочет приобрести «Ливерпуль», который готов потратить на приобретение 25-летнего игрока 35 миллионов евро.

Напомним, Торган Азар с 2012 по 2014 год принадлежал «Челси», но сыграл всего в одном официальном матче за молодежную команду «синих».

Ранее сообщалось, что бельгийским игроком интересуется «Бавария», дортмундская «Боруссия», «Севилья», «Валенсия», «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон».

Контракт Азара с менхенгладбахской «Боруссией» действителен до 2020 года.

В нынешнем сезоне Торган Азар записал на свой счёт 9 голов и 6 результативных передач в 17 матчах немецкой Бундеслиги. 0