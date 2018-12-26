«Манчестер Сити» проиграл «Лестеру» на выезде

В матче 19-го тура чемпионата Англииодержал домашнюю победу надсо счетом 2:1.

Счет в матче на 14-й минуте открыли «горожане». Лапорт выполнил разрезающую передачу на Агуэро, тот быстро вырезал классный пас в штрафную, выведя Бернарду Силву один на один со Шмейхелем, и португалец катнул мяч в дальний угол, попав голкиперу под опорную ногу.

Отыграться «Лисам» удалось пять минут спустя. Варди от левого угла штрафной здорово закрутил мяч во вратарскую, где Олбрайтон избежал офсайда благодаря опустившемуся к воротам Делфу. Марк в прыжке пробил головой в дальний угол, поймав Эдерсона на противоходе, и мяч влетел в сетку.

А на 81-й минуте Олбрайтон навесил с углового в штрафную, кто-то из защитников выбил мяч головой, но на подборе оказался Рикарду, который мощно пробил в дальний угол ворот «МанСити».

Календарь и таблица АПЛ

На 89-й минуте «Сити» остался в меньшинстве. Фабиан Делф получил прямую красную карточку за то что грубо сфолил против оппонента.

После этого матча «Манчестер Сити» с 44 очками занимает 3 место в таблице АПЛ, на 7 очков отставая от лидирующего «Ливерпуля». «Лестер» с 28 очками на 7-м месте. 0