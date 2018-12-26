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    АПЛ. «Ливерпуль» сыграет с «Ньюкаслом», «Ман Сити» в гостях у «Лестера»

    Подробности матчей 19 тура английской Премьер лиги

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    С 26 по 27 декабря в Англии пройдут матчи 19 тура Премьер-лиги.
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    «Фулхэм» — «Вулверхэмптон»

    «Бернли» — «Эвертон»

    «Кристал Пэлас» — «Кардифф»

    «Лестер» — «Манчестер Сити»

    «Ливерпуль» — «Ньюкасл»

    «Манчестер Юнайтед» — «Хаддерсфилд»

    «Тоттенхэм» — «Борнмут»

    «Брайтон» — «Арсенал»

    «Уотфорд» — «Челси»

    «Саутгемптон» — «Вест Хэм»

    27 декабря

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