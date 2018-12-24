Фернандиньо из-за угроз отказывается играть за сборную Бразилии

Полузащитникотказывается выступать за сборную

33-летний хавбек попросил главного тренера национальной команды Тите не вызывать его на ближайшие матчи.

Причиной этому послужили угрозы, которые поступали в адрес футболиста и его семьи после чемпионата мира 2018 года. Фернандиньо был признан болельщиками виновником поражения от Бельгии (1:2) в четвертьфинале турнира, так как забил гол в свои ворота.

«Фернандиньо был первым игроком, которого я хотел вызвать после чемпионата мира. Он невероятный футболист с огромным опытом. Я поехал и поговорил с ним лично, потому что наша команда гордится тем, что в её составе есть такой игрок.

Я не осёл, чтобы вызывать в сборную плохого футболиста. Надеюсь, это не окончательное решение, и я буду поддерживать Фернандиньо по максимуму», — цитирует Тите El Espanol. 0