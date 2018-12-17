Когда сыграют «Зенит» и «Краснодар» в Лиге Европы

Стали известны точные даты и время проведения матчей2018/2019.

Большинство первых матчей пройдет 14 февраля 2019 года, ответные — 21 февраля. Однако две игры вынесены на другие дни.

Матч «Фенербахче» — «Зенит» состоится на два дня раньше остальных игр — 12 февраля в 20:55. Это связно с тем, что Стамбул представляют сразу два клуба («Фенербахче» и «Гаталасарай»).

По этой же причине на день раньше перенесен ответный матч «Севильи» и «Лацио». Эти команды сыграют 20-го февраля, а 21-го еще один клуб из Севильи — «Бетис» — примет «Ренн».

Весь календарь 1/16 финала Лиги Европы

Все матчи плей-офф Лиги Европы будут проходить в два временных слота: 20:55 и 23:00 по Москве.

Напомним, еще один российский клуб «Краснодар», согласно прошедшей накануне жеребьевке, сыграет с немецким «Байером». 14 февраля команды сыграют в России, 21 — в Германии.

Жеребьевка 1/8 финала пройдет 22 февраля 2019 года. 0