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    Клуб Сегунды покинули сразу все его игроки

    Сегунда Футбол Испании Между тем Скандалы
    Клуб из Сегунды «Реус» потерял весь свой состав накануне сегодняшнего матча против «Кордобы» и рискует досрочно закончить свои выступления в лиге, сообщает Football-Espana.

    Клуб Сегунды покинули сразу все его игроки
    Клуб Сегунды покинули сразу все его игроки
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    Капитан команды Хесус Ольмо подтвердил в своем заявлении, что все игроки воспользовались пунктом в контракте о его досрочном расторжении. Все это произошло из-за финансовых проблем клуба, по итогам которых не выплачивалась зарплата.

    «У нас есть опция разорвать наши контракты, и мы решили воспользоваться ею, потому что понимаем, что ситуация уже невыносимая. Мы считаем, что нет другого способа защитить наши права. Частичные решения превратят раздевалку в ад на каждодневной основе и продлят ту агонию, которую мы испытываем сейчас.

    Ситуация должна была быть решена еще 26 октября, но клуб не выполнил свои обещания. Мы видим, что нет никакого другого выхода, все уже исчерпали свое терпение и дошли до края. После стольких невыполненных обещаний и непрофессионального поведения руководства мы не можем поступить иначе», — сказал Ольмо.

    После 17 туров «Реус» набрал 16 очков и находится в зоне вылета на 20-м месте в турнирной таблице Сегунды. 0

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