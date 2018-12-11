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    Выиграй путешествие на матчи европейских топ-клубов

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    БК «Марафон» предлагает всем футбольным болельщикам выиграть путешествие на матчи ведущих европейских клубов.

    Футбольный марафон
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    На играх в Англии вы сможете встретить футболистов «Манчестер Сити» из автобуса, заглянуть в подтрибунный туннель, насладиться шикарным ужином и напитками. В Испании — увидеть игры «Жироны» с тремя главными грандами — «Реалом», «Барселоной» и «Атлетико». А в российской столице получится посетить поединки «Динамо» против «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара».

    Как принять участие

    Срок действия промоакции: с 10.12.2018 по 08.01.2019.

    Внесите интерактивную ставку от 1000 RUB на сайте БК Марафон, используя промокод FANTOUR.

    Заключите квалифицирующее пари от 1000 RUB с коэффициентом не менее 1.50 и получите шанс стать одним из 19 Победителей промоакции.

    Чем больше пари, тем выше шансы на победу!

    Данная промоакция доступна для всех игроков, которые:

    — зарегистрированы и идентифицированы на сайте Marathonbet
    — внесли интерактивную ставку, указав промокод FANTOUR
    — заключили квалифицирующее пари с 00:00 10.12.2018 до 23:59 08.01.2019 (по московскому времени).

    Для участия в промоакции Участнику необходимо:

    — быть зарегистрированным и идентифицированным на сайте БК Марафон;
    — внести интерактивную ставку, сумма которой должна быть не менее 1000 RUB;
    — ввести промокод FANTOUR на этапе внесения интерактивной ставки;
    — заключить одно или несколько квалифицирующих пари на любые события (квалифицирующими являются любые пари на сумму не менее 1000 RUB с коэффициентом не менее 1.50)

    Призами данной промоакции являются:

    Главный приз промоакции — поездки на 9 футбольных матчей для Главного Победителя и его гостя.

    Победитель акции, занявший 2-е место, получает:

    — фирменную футболку футбольного клуба «Манчестер Сити», подписанную 8 игроками клуба
    — футбольный мяч
    — рюкзак футбольного клуба «Manchester City»

    Победители акции, занявшие места с 3 по 19, получают:

    — по футбольному мячу;
    — по рюкзаку с символикой футбольного клуба «Манчестер Сити» на каждого Победителя.

    В главный приз входит посещение следующих футбольных матчей:

    27.01.2019, Испания, Жирона. Жирона — Барселона
    09.02.2019, Великобритания, Манчестер. Манчестер Сити — Челси
    17.02.2019, Испания, Мадрид. Реал Мадрид — Жирона
    09.03.2019, Россия, Москва. Динамо Москва — Спартак Москва
    30.03.2019, Россия, Москва. Динамо Москва — Локомотив Москва
    03.04.2019, Испания, Мадрид. Атлетико Мадрид — Жирона
    13.04.2019, Россия, Москва. Динамо Москва — Краснодар
    20.04.2019, Великобритания, Манчестер. Манчестер Сити — Тоттенхэм Хотспур (матч + предоставление еды и напитков, а также встреча футболистов из автобуса «Blue Carpet Experience»)
    04.05.2019, Великобритания, Манчестер. Манчестер Сити — Лестер Сити (матч + предоставление еды и напитков, а также посещение Tunnel Club (подтрибунный тоннель)

    Главный Победитель может пригласить с собой в каждую поездку одного гостя, который сможет посещать выбранные матчи вместе с ним. Гостем может быть только один и тот же человек в рамках всех матчей. Победителю и гостю предлагается посетить до 9 футбольных матчей на выбор по расписанию.

    Для осуществления данной поездки Организатор промоакции предоставляет Победителю и гостю:

    — возможность посещения футбольных матчей
    — оплату визовых сборов (и при необходимости оплату услуг по оформлению виз)
    — оплату авиабилетов
    — оплату проживания в гостинице

    Полные правила — на сайте БК «Марафон».

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