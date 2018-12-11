Выиграй путешествие на матчи европейских топ-клубов

На играх в Англии вы сможете встретить футболистов «Манчестер Сити» из автобуса, заглянуть в подтрибунный туннель, насладиться шикарным ужином и напитками. В Испании — увидеть игры «Жироны» с тремя главными грандами — «Реалом», «Барселоной» и «Атлетико». А в российской столице получится посетить поединки «Динамо» против «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара».
Как принять участие
Срок действия промоакции: с 10.12.2018 по 08.01.2019.
Внесите интерактивную ставку от 1000 RUB на сайте БК Марафон, используя промокод FANTOUR.
Заключите квалифицирующее пари от 1000 RUB с коэффициентом не менее 1.50 и получите шанс стать одним из 19 Победителей промоакции.
Чем больше пари, тем выше шансы на победу!
Данная промоакция доступна для всех игроков, которые:
— зарегистрированы и идентифицированы на сайте Marathonbet
— внесли интерактивную ставку, указав промокод FANTOUR
— заключили квалифицирующее пари с 00:00 10.12.2018 до 23:59 08.01.2019 (по московскому времени).
Для участия в промоакции Участнику необходимо:
— быть зарегистрированным и идентифицированным на сайте БК Марафон;
— внести интерактивную ставку, сумма которой должна быть не менее 1000 RUB;
— ввести промокод FANTOUR на этапе внесения интерактивной ставки;
— заключить одно или несколько квалифицирующих пари на любые события (квалифицирующими являются любые пари на сумму не менее 1000 RUB с коэффициентом не менее 1.50)
Призами данной промоакции являются:
Главный приз промоакции — поездки на 9 футбольных матчей для Главного Победителя и его гостя.
Победитель акции, занявший 2-е место, получает:
— фирменную футболку футбольного клуба «Манчестер Сити», подписанную 8 игроками клуба
— футбольный мяч
— рюкзак футбольного клуба «Manchester City»
Победители акции, занявшие места с 3 по 19, получают:
— по футбольному мячу;
— по рюкзаку с символикой футбольного клуба «Манчестер Сити» на каждого Победителя.
В главный приз входит посещение следующих футбольных матчей:
27.01.2019, Испания, Жирона. Жирона — Барселона
09.02.2019, Великобритания, Манчестер. Манчестер Сити — Челси
17.02.2019, Испания, Мадрид. Реал Мадрид — Жирона
09.03.2019, Россия, Москва. Динамо Москва — Спартак Москва
30.03.2019, Россия, Москва. Динамо Москва — Локомотив Москва
03.04.2019, Испания, Мадрид. Атлетико Мадрид — Жирона
13.04.2019, Россия, Москва. Динамо Москва — Краснодар
20.04.2019, Великобритания, Манчестер. Манчестер Сити — Тоттенхэм Хотспур (матч + предоставление еды и напитков, а также встреча футболистов из автобуса «Blue Carpet Experience»)
04.05.2019, Великобритания, Манчестер. Манчестер Сити — Лестер Сити (матч + предоставление еды и напитков, а также посещение Tunnel Club (подтрибунный тоннель)
Главный Победитель может пригласить с собой в каждую поездку одного гостя, который сможет посещать выбранные матчи вместе с ним. Гостем может быть только один и тот же человек в рамках всех матчей. Победителю и гостю предлагается посетить до 9 футбольных матчей на выбор по расписанию.
Для осуществления данной поездки Организатор промоакции предоставляет Победителю и гостю:
— возможность посещения футбольных матчей
— оплату визовых сборов (и при необходимости оплату услуг по оформлению виз)
— оплату авиабилетов
— оплату проживания в гостинице
Полные правила — на сайте БК «Марафон».
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