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    «Тоттенхэм» одержал выездную победу над «Лестером»

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    Лондонский «Тоттенхэм» обыграл «Лестер» (2:0) в выездной встрече 16-го тура чемпионата Англии.

    «Тоттенхэм»
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    В составе победителей голами отметились Сон Хын Мин (45-я минута) и Деле Алли (58).

    «Тоттенхэм» набрал 36 очков и вышел на третье место в турнирной таблице АПЛ. «Лестер» занимает девятую строчку — 22 очка.

    В следующем туре «Тоттенхэм» на своем поле примет «Бернли», а «Лестер» в гостях встретится с «Кристал Пэлас».

    АПЛ. 16-й тур
    «Лестер» — «Тоттенхэм Хотспур» — 0:2 (0:1)
    Голы: Сон Хын Мин, 45+1 (0:1). Алли, 58 (0:2)«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Рикарду Перейра, Морган, Чилвелл, Иборра (Олбрайтон, 56), Менди (Окадзаки, 79), Ндиди, Мэддисон, Ихеаначо (Геззаль, 56), Грэй«Тоттенхэм Хотспур»: Ллорис, Фертонген, Алдервейрелд, Орье (Уокер-Питерс, 78), Дэйвис, Сиссоко, Уинкс, Дайер, Алли, Сон Хын Мин (Кейн, 74), Лукас Моура (Эриксен, 67)Предупреждения: Дайер, 9. Менди, 16. Олбрайтон, 64. Грэй, 81
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