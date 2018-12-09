«Тоттенхэм» одержал выездную победу над «Лестером»

Лондонскийобыграл(2:0) в выездной встрече 16-го тура чемпионата Англии.

В составе победителей голами отметились Сон Хын Мин (45-я минута) и Деле Алли (58).

«Тоттенхэм» набрал 36 очков и вышел на третье место в турнирной таблице АПЛ. «Лестер» занимает девятую строчку — 22 очка.

В следующем туре «Тоттенхэм» на своем поле примет «Бернли», а «Лестер» в гостях встретится с «Кристал Пэлас».