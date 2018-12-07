«Балтика» предложила 11 игрокам самостоятельно искать новые команды

Калининградский футбольный клубна официальном сайте объявил об оптимизации расходов в 2019 году? в связи с чем руководство предложило 11 игрокам самостоятельно найти себе новые команды.

В список из 11 футболистов вошли защитники Константин Плиев, Андрей Буйволов и Максим Плопа, полузащитники Александр Шешуков, Ника Дзаламидзе, Аслан Дудиев и Олег Дмитриев, нападающие Владимир Дядюн, Павле Радунович и Кирилл Погребняк, а также вратарь Евгений Помазан.

Кроме того, «Балтика» предложила семерым игрокам пересмотреть финансовые условия контрактов, чтобы уменьшить зарплатную ведомость клуба.

Речь идёт о защитниках Максиме Тишкине, Сослане Таказове и Владиславе Крючкове, хавбеках Алексее Пугине, Алихане Шаваеве и Максиме Григорьеве, а также вратаре Илье Лантратове.

«Балтика», набрав 25 очков, занимает 16-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. 0