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    «Балтика» предложила 11 игрокам самостоятельно искать новые команды

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    Калининградский футбольный клуб «Балтика» на официальном сайте объявил об оптимизации расходов в 2019 году? в связи с чем руководство предложило 11 игрокам самостоятельно найти себе новые команды.

    «Балтика»
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    В список из 11 футболистов вошли защитники Константин Плиев, Андрей Буйволов и Максим Плопа, полузащитники Александр Шешуков, Ника Дзаламидзе, Аслан Дудиев и Олег Дмитриев, нападающие Владимир Дядюн, Павле Радунович и Кирилл Погребняк, а также вратарь Евгений Помазан.

    Кроме того, «Балтика» предложила семерым игрокам пересмотреть финансовые условия контрактов, чтобы уменьшить зарплатную ведомость клуба.

    Речь идёт о защитниках Максиме Тишкине, Сослане Таказове и Владиславе Крючкове, хавбеках Алексее Пугине, Алихане Шаваеве и Максиме Григорьеве, а также вратаре Илье Лантратове.

    «Балтика», набрав 25 очков, занимает 16-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. 0

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