Креспо возглавил аргентинский «Банфилд»

Бывший нападающий сборной Аргентиныстал главным тренером, сообщает Goal.com.

Эрнан Креспо Football Italia 1000 Фрибет для всех Забрать!

Экс-футболист вернулся к тренерской деятельности после двухлетнего перерыва.

Специалист приступит к работе в начале января. Нынешний рулевой «Банфилда» Хулио Сесар Фальсьони покинет клуб 8 декабря. После 27 туров команда занимает 17-е место в турнирной таблице аргентинской Примеры.

Креспо является воспитанником «Ривер Плейт» и за свою карьеру успел поиграть за такие клубы, как «Парма», «Лацио», «Интер», «Челси», «Милан» и «Дженоа», и стал обладателем 17 трофеев, среди которых Кубок Либертадорес, Кубок УЕФА и победы в чемпионатах Англии и Италии. В 2015 году экс-форвард возглавил итальянский клуб «Модена», который покинул уже спустя год. 0