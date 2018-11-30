Семак: Тяжелая победа, рад, что вышли в евровесну

Главный тренер «Зенита»высказал мнение о досрочном выходе в плей-офф Лиги Европы УЕФА после победы над датским «Копенгагеном».

«О полуторе таймах игры можно говорить только о том, чего не хватало в атаке. В конце матча, к сожалению, многие устали. У всех накопилось, навалилось перед игрой.

Дриусси вышел больной, с температурой. Он молодец. Проблемы были и у других ребят — Паредеса, Анюкова и Ерохина. Они молодцы.

Хотелось бы больше контролировать мяч, чтобы отдыхать и брать паузы, создавать больше моментов в позиционных атаках. Тяжелая победа.

Рад, что вышли в евровесну. Будем готовиться к следующему матчу Российской Премьер-лиги, залечивать наши травмы. Очень важная и нужная победа.

Сегодня, как и в предыдущей игре, ничего не изменилось с точки зрения травмированных. Маммана начал тренироваться после травмы, у Нету — дисквалификация, Смольников только начинает тренироваться.

Номинально у нас нет четырех защитников в распоряжении. Не стали рисковать здоровьем Мамманы и решили сыграть именно так с небольшими нюансами.

Смена флангов связана с тем, что мы играли против команды, действующей по схеме в четыре защитника, и удобно тому же Маку обыгрывать с фланга под сильную ногу.

Плюс ко всему, Роберт Сков требовал особенного внимания. Поэтому против него играл Кузяев, и Далер справился с задачей. Решили сделать так.

Что касается схемы в четыре защитника, то ту линию обороны, которую вы назвали, сложно назвать атакующей с точки зрения работы флангов.

У нас впереди еще два матча чемпионата России. Посмотрим, надеюсь, что количества футболистов, которые вернутся после травм, будет достаточно, чтобы сыграть хорошим составом.

Может быть, дадим кому-то из лидеров отдохнуть, но все вопросы касаемо состава будем рассматривать после двух матчей чемпионата России.

Предпочтения по будущему сопернику в плей-офф? Об этом даже не задумывались. Выдохнем и будем готовиться к "Арсеналу". О соперниках будем думать потом, тем более от нас мало что зависит. Все дело в жребии», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита». 0