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    Чехия отправила Словакию с Лигу С

    Лига наций Сборная Чехии Сборная Словакии Сборная Дании Сборная Ирландии
    В матче дивизиона B в 1-й группе сборная Чехии обыграла национальную команду Словакии со счетом 1:0.

    Чехия — Словакия
    Чехия — Словакия
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    Единственный мяч в поединке провел чешский форвард Патрик Шик.

    Эту группу выиграла сборная Украины, набравшая девять очков. Чехия (6 баллов) осталась на втором месте, а Словакия (3) вылетела в дивизион С Лиги наций.

    В параллельном матче 6-го тура группового этапа Лиги наций дивизиона В группы 4 сборная Дании на своем поле сыграла вничью с национальной командой Ирландии — 0:0.

    Таким образом, сборная Дании набрала восемь очков и добилась выхода в дивизион А Лиги наций. Национальная команда Уэльса (6) расположилась на второй позиции, а сборная Ирландии (2) вылетела в дивизион С. 0

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