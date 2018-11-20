Чехия отправила Словакию с Лигу С

Чехия — Словакия
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Единственный мяч в поединке провел чешский форвард Патрик Шик.
Эту группу выиграла сборная Украины, набравшая девять очков. Чехия (6 баллов) осталась на втором месте, а Словакия (3) вылетела в дивизион С Лиги наций.
В параллельном матче 6-го тура группового этапа Лиги наций дивизиона В группы 4 сборная Дании на своем поле сыграла вничью с национальной командой Ирландии — 0:0.
Таким образом, сборная Дании набрала восемь очков и добилась выхода в дивизион А Лиги наций. Национальная команда Уэльса (6) расположилась на второй позиции, а сборная Ирландии (2) вылетела в дивизион С. 0