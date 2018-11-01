Карпин: «Зенит» тоже не самым лучшим составом играл, эйфории никакой нет

Главный тренер «Ростова»поделился впечатлениями после матча 1/8 финала Кубка России с(3:1).

«Кто будет играть в Краснодаре — мы еще посмотрим. А что выиграли и вышли в четвертьфинал — и одного этого зайца достаточно.

"Зенит" тоже не самым лучшим составом играл, эйфории поэтому никакой нет. Что выиграли — молодцы, конечно.

Я бы не назвал риск огромным. Какой-то был, конечно. Ребята не так часто играют. У нас есть 20 футболистов обоймы, каждый из которых выполняет на тренировках все что мы просим.

Но надо их видеть в деле и не только в тренировках или товарищеских матчах. Боевые условия это немного другое. Сегодня мы им дали шанс, они им воспользовались.

Собираемся в еврокубки, хотим. Конечно, будет тяжело по графику. Но что ж теперь делать — не выходить? Заканчивать с футболом?», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0