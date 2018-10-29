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    Черышев пропустит матч «Валенсии» в 1/16 финала Кубка Испании

    Валенсия Кубок Испании Футбол Испании
    Российский хавбек «Валенсии» Денис Черышев не сыграет в матче с «Эбро» в 1/16 финала Кубка Испании, сообщает клубная пресс-служба.

    Денис Черышев
    Денис Черышев
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    Отмечается, что игрок получил ушиб камбаловидной мышцы в игре с «Леганесом» (1:1), которая прошла 9-м туре чемпионата страны.

    Заявка «Валенсии» выглядит так:

    Вратари: Доменек, Нету.

    Защитники: Везо, Мурильо, Г. Паулиста, Диакаби, Лато, Гуилламон.

    Полузащитники: Солер, Коклен, Васс, Ферран, Рачич, Канг Ин.

    Нападающие: Гамейро, Мина, Батшуайи, Бланко.

    Ответная встреча «Валенсии» и «Эбро» пройдёт 5 ноября на стадионе «Месталья».

    В нынешнем сезоне Черышев провел 8 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевой пас. 0

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