Черышев пропустит матч «Валенсии» в 1/16 финала Кубка Испании

Денис Черышев
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Отмечается, что игрок получил ушиб камбаловидной мышцы в игре с «Леганесом» (1:1), которая прошла 9-м туре чемпионата страны.
Заявка «Валенсии» выглядит так:
Вратари: Доменек, Нету.
Защитники: Везо, Мурильо, Г. Паулиста, Диакаби, Лато, Гуилламон.
Полузащитники: Солер, Коклен, Васс, Ферран, Рачич, Канг Ин.
Нападающие: Гамейро, Мина, Батшуайи, Бланко.
Ответная встреча «Валенсии» и «Эбро» пройдёт 5 ноября на стадионе «Месталья».
В нынешнем сезоне Черышев провел 8 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевой пас. 0