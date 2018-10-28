«Лестер» попросил перенести матч Кубка лиги

отменил тренировку команды, которая должна была состояться 28 октября, а также попросил перенести матч Кубка лиги в связи с крушением вертолета, в котором находился владелец клуба

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Как сообщает Daily Mail, «лисы» обратились в Федерацию футбола Англии с просьбой перенести матч против «Саутгемптона», который должен был состояться 30 октября.

Отмечается, что футболисты психологически не будут готовы выйти на поле через два дня.

Напомним, вертолет с владельцем «Лестера» потерпел крушение примерно через полчаса после окончания матча 10-го тура «Лестер» — «Вест Хэм» (1:1), упав на парковку возле стадиона. На борту, кроме Шривадданапрабха, находилось еще четыре человека, в том числе дочь бизнесмена.

Официальной информации о гибели владельца «Лестера» и других людей, которые находились в вертолете во время крушения, пока не поступало. 0