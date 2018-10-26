Эмери: Лига Европы важна для «Арсенала»

Главный тренеротметил, что его команда рассчитывает на победу в Лиге Европы.

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В матче 3-го тура группового турнира «канониры» на выезде обыграли «Спортинг» (1:0).

«В первом тайме нам не удалось показать наш настоящий уровень. В последних матчах так случается часто. После перерыва мы начали действовать активно и создавать опасные моменты у ворот соперника. При этом не дали ничего создать "Спортингу", поэтому считаю результат справедливым.

Мы намерены стать первыми в своей группе, потому что Лига Европы очень важна для клуба. Надо продолжать прогрессировать», — цитирует Эмери SIC. 0