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    Сигурдссон: «Рома» забила, и мы рассыпались

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    Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон прокомментировал поражение от «Ромы» в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов (0:3).

    Арнор Сигурдссон
    Арнор Сигурдссон
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    «Мы приехали сюда за тремя очками, хорошо вошли в игру и создали на старте ряд моментов, но затем соперник забил, и игра изменилась.

    Мы рассыпались. В матче против "Реала" мы показали, что сильны и можем обыграть любого, так почему было не побороться за три очка здесь? Но сегодня нам это не удалось.

    Нам пригодится уверенность в своих силах. Мы исправим то, что требует исправления, и используем тот позитив, что был сегодня.

    Надо биться до последнего, сфокусировать внимание на ответной встрече, а там посмотрим. Наши болельщики — невероятны. Так было и сегодня.

    Они помогают нам, в том числе в сложные минуты, так что мы им предельно признательны», — цитирует пресс-служба УЕФА Сигурдссона. 0

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