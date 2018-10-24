Сигурдссон: «Рома» забила, и мы рассыпались

Полузащитник ЦСКАпрокомментировал поражение от «Ромы» в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов (0:3).

«Мы приехали сюда за тремя очками, хорошо вошли в игру и создали на старте ряд моментов, но затем соперник забил, и игра изменилась.

Мы рассыпались. В матче против "Реала" мы показали, что сильны и можем обыграть любого, так почему было не побороться за три очка здесь? Но сегодня нам это не удалось.

Нам пригодится уверенность в своих силах. Мы исправим то, что требует исправления, и используем тот позитив, что был сегодня.

Надо биться до последнего, сфокусировать внимание на ответной встрече, а там посмотрим. Наши болельщики — невероятны. Так было и сегодня.

Они помогают нам, в том числе в сложные минуты, так что мы им предельно признательны», — цитирует пресс-служба УЕФА Сигурдссона. 0