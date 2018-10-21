«Лацио» на выезде обыграл «Парму»

В матче 9-го тура итальянской Серии Ауступила на своём поле римскомусо счётом 0:2.

В составе римской команды точными ударами отметились форвард Чиро Иммобиле, который реализовал пенальти на 81-й минуте, и полузащитник Хоакин Корреа, отличившийся с игры на четвёртой компенсированной минуте.

В другом матче тура «Аталанта» на выезде разгромила «Кьево» со счётом 5:1.

В составе команды из Бергамо хет-трик оформил словенский полузащитник Йосип Иличич. Отметим, что веронцы играли вдесятером с 40-й минуты после удаления Федерико Барбы.

Еще в одном матче игрового дня «Болонья» сыграла вничью с «Торино» (2:2). 0