«Лацио» на выезде обыграл «Парму»

Фрагмент матча
LiveSport.Ru
В составе римской команды точными ударами отметились форвард Чиро Иммобиле, который реализовал пенальти на 81-й минуте, и полузащитник Хоакин Корреа, отличившийся с игры на четвёртой компенсированной минуте.
В другом матче тура «Аталанта» на выезде разгромила «Кьево» со счётом 5:1.
В составе команды из Бергамо хет-трик оформил словенский полузащитник Йосип Иличич. Отметим, что веронцы играли вдесятером с 40-й минуты после удаления Федерико Барбы.
Еще в одном матче игрового дня «Болонья» сыграла вничью с «Торино» (2:2). 0