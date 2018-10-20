«Валенсия» не смогла обыграть «Леганес», Черышев получил травму

не смогла обыгратьв матче девятого тура чемпионата Испании.

Встреча завершилась вничью — 1:1.

У хозяев отличился Хосе Гайя, у гостей — Херард Гумбау, который реализовал пенальти.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев травмировался уже в первом тайме и был заменен на 16-й минуте на Карлоса Солера. Степень серьезности травмы россиянина станет известна позже.

«Валенсия» набрала 10 очков и после своего матча занимает 12-е место. У «Леганеса» (8 очков) — 17-я позиция.