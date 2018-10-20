«Валенсия» не смогла обыграть «Леганес», Черышев получил травму

«Валенсия» — «Леганес»
twitter.com/cdleganes
Встреча завершилась вничью — 1:1.
У хозяев отличился Хосе Гайя, у гостей — Херард Гумбау, который реализовал пенальти.
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев травмировался уже в первом тайме и был заменен на 16-й минуте на Карлоса Солера. Степень серьезности травмы россиянина станет известна позже.
«Валенсия» набрала 10 очков и после своего матча занимает 12-е место. У «Леганеса» (8 очков) — 17-я позиция.
Ла Лига. 9-й тур
«Валенсия» — «Леганес» — 1:1 (0:0)
Голы: Херард Гумбау, 63 — с пенальти (0:1). Хосе Гайя, 85 (1:1)«Валенсия»: Нету, Гарай, Пиччини (Батшуайи, 59), Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Парехо, Васс, Кокелен (Торрес, 78), Гамейро, Родриго, Черышев (Солер, 16)«Леганес»: Куэльяр, Хуанфран, Омеруо (Рауль Гарсия, 70), Сиовас, Сильва, Рубен Перес, Херард Гумбау, Весга, Оскар Родригес, Эль-Жар (Тарин, 46), Каррильо (Мерино, 43)Предупреждения: Оскар Родригес, 33. Херард Гумбау, 48. Парехо, 90+3