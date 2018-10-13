Сборная Бельгии обыграла Швейцарию в матче Лиги наций

Сборнаяодержала победу над командойматче группового этапа Лиги наций УЕФА.

Футболисты сборной Бельгии uefa.com 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Встреча второй группы лиги А, которая прошла в Брюсселе, завершилась со счетом 2:1.

Победу «красным дьяволам» принес дубль Ромелу Лукаку, который отличился на 58-й и 84-й минутах.

Швейцарцы ответили точным ударом Марио Гаврановича на 76-й минуте.

Бельгийцы набрали 6 очков и лидируют в группе, швейцарцы с 3 баллами идут вторыми.

В параллельном матче четвертой группы сборная Хорватии на своем поле сыграла вничью с командой Англии - 0:0.

После двух матчей хорваты и англичане набрали по одному очку, лидирует в группе сборная Испании, в активе которой 6 баллов.

Другие результаты Лиги наций:

Австрия – Северная Ирландия — 1:0

Греция – Венгрия — 1:0

Эстония — Финляндия – 0:1

Белоруссия – Люксембург — 1:0

Молдавия – Сан-Марино — 2:0 0