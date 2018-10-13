Сборная Бельгии обыграла Швейцарию в матче Лиги наций

Футболисты сборной Бельгии
uefa.com
Встреча второй группы лиги А, которая прошла в Брюсселе, завершилась со счетом 2:1.
Победу «красным дьяволам» принес дубль Ромелу Лукаку, который отличился на 58-й и 84-й минутах.
Швейцарцы ответили точным ударом Марио Гаврановича на 76-й минуте.
Бельгийцы набрали 6 очков и лидируют в группе, швейцарцы с 3 баллами идут вторыми.
В параллельном матче четвертой группы сборная Хорватии на своем поле сыграла вничью с командой Англии - 0:0.
После двух матчей хорваты и англичане набрали по одному очку, лидирует в группе сборная Испании, в активе которой 6 баллов.
Другие результаты Лиги наций:
Австрия – Северная Ирландия — 1:0
Греция – Венгрия — 1:0
Эстония — Финляндия – 0:1
Белоруссия – Люксембург — 1:0
Молдавия – Сан-Марино — 2:0 0