ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жардим четыре года возглавлял «Монако»Жардим не виноват в неудачах «Монако»
  • 10:40
    • Нурмагомедов заявил о готовности перейти в Bellator
  • 09:03
    • Харитонов нокаутировал Нельсона на турнире Bellаtor 207
  • 08:53
    • Канделаки продолжит работать на «Матч ТВ»
  • 08:17
    • Бразильские футболисты победили Саудовскую Аравию
  • 08:09
    • Сборная Бельгии обыграла Швейцарию в матче Лиги наций
    Все новости спорта

    Сборная Бельгии обыграла Швейцарию в матче Лиги наций

    Лига наций Сборная Бельгии Сборная Швейцарии Сборная Англии Футбол Англии Сборная Хорватии Сборная Австрии Сборная Северной Ирландии Сборная Греции Сборная Венгрии Сборная Белоруссии
    Сборная Бельгии одержала победу над командой Швейцарии матче группового этапа Лиги наций УЕФА.

    Футболисты сборной Бельгии
    Футболисты сборной Бельгии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Встреча второй группы лиги А, которая прошла в Брюсселе, завершилась со счетом 2:1.

    Победу «красным дьяволам» принес дубль Ромелу Лукаку, который отличился на 58-й и 84-й минутах.

    Швейцарцы ответили точным ударом Марио Гаврановича на 76-й минуте.

    Бельгийцы набрали 6 очков и лидируют в группе, швейцарцы с 3 баллами идут вторыми.

    В параллельном матче четвертой группы сборная Хорватии на своем поле сыграла вничью с командой Англии - 0:0.

    После двух матчей хорваты и англичане набрали по одному очку, лидирует в группе сборная Испании, в активе которой 6 баллов.

    Другие результаты Лиги наций:

    Австрия – Северная Ирландия — 1:0
    Греция – Венгрия — 1:0
    Эстония — Финляндия – 0:1
    Белоруссия – Люксембург — 1:0
    Молдавия – Сан-Марино — 2:0 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Россия — Швеция. Оценки LiveSport.Ru
  • Вчера в 06:51
    •
  • Прогноз
  • Словакия — Чехия
  • 2.04
  • Сегодня в 16:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Что принесет встреча лидеров?
  • «Тамбов» — «Спартак-2». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Когда все равно только до поры
  • Словакия — Чехия. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • «Йокерит» имеет все шансы обыграть на выезде «Нефтехимик»
  • «Нефтехимик» — «Йокерит». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Станислав Черчесов Футбол Россия — Швеция. Оценки LiveSport.RuРедакция LiveSport.Ru в числах выражает свое впечатление от игры нашей сборной Вчера в 06:511
  • 10:24
    • Шубенков не понимает критики разгульной жизни Кокорина и Мамаева
  • 10:13
    • «СКА-Хабаровск» проиграл дома «Ротору»
  • 08:44
    • Кадыров готов трудоустроить Кокорина и Мамаева в «Ахмат»
    Артемий Панарин Хоккей НХЛ. Четыре очка Панарина, 30 сейвов Варламова и разгром чемпионаРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 12 октября Вчера в 09:090
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Покажет ли Германия свою силу в Амстердаме?
  • 4.77
    •
  • 08:29
    • Салах получил травму в матче за сборную Египта
  • 19:47
    • Президент «Црвены Звезды»: Договорной матч с ПСЖ — неправда
  • 19:13
    • Платини обратился в суд по делу об отстранении
    Хосе Кальехон Футбол Кто больше всех создает? Топ-10 креативных игроков ЕвропыРейтинг футболистов, которые создали наибольшее количество голевых моментов в этом сезоне 11/10/2018 в 21:410
  • 18:23
    • Экс-форвард «Лос-Анджелеса» перешел в «Магнитку»
  • 17:08
    • Федерер одолел Нисикори в Шанхае
  • 16:37
    • Анри возглавит «Монако» 15 октября
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие