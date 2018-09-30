одержал победу надв домашнем матче 14-го тура первенства ФНЛ.

Встреча, которая прошла на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске, завершилась со счетом 2:1.

На 46-й минуте отличился нападающий хабаровской команды Лукаш Секульский. Ответный гол через четыре минуты забил полузащитник гостей Александр Мануковский.

Спустя шесть минут хавбек дальневосточной команды Евгений Кабаев стал автором второго гола хозяев.

На 80-й минуте красную карточку получил полузащитник воронежского клуба Артем Молодцов.

«СКА-Хабаровск» прервал серию матчей без побед и поднялся на 12-е место в турнирной таблице (17 очков). «Факел» идет девятым (17 очков). 0