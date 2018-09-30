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    «СКА-Хабаровск» прервал серию матчей без побед

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    «СКА-Хабаровск» одержал победу над «Факелом» в домашнем матче 14-го тура первенства ФНЛ.

    Футболисты «СКА-Хабаровска»
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    Встреча, которая прошла на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске, завершилась со счетом 2:1.

    На 46-й минуте отличился нападающий хабаровской команды Лукаш Секульский. Ответный гол через четыре минуты забил полузащитник гостей Александр Мануковский.

    Спустя шесть минут хавбек дальневосточной команды Евгений Кабаев стал автором второго гола хозяев.

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    • На 80-й минуте красную карточку получил полузащитник воронежского клуба Артем Молодцов.

    «СКА-Хабаровск» прервал серию матчей без побед и поднялся на 12-е место в турнирной таблице (17 очков). «Факел» идет девятым (17 очков). 0

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