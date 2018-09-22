Дортмундская «Боруссия» ушла от поражения в матче с «Хоффенхаймом»

Дортмундскаясыграла вничью с(1:1) в гостевом матче 4-го тура немецкой Бундеслиги.

Счет в конце первого тайма открыли хозяева — на 44-й минуте Жоэлинтон вывел «Хоффенхайм» вперёд.

На 76-й минуте дортмундцы остались в меньшинстве из-за прямого удаления защитника Абду Диалло, но сумели уйти от поражения. На 84-й минуте счет сравнял Кристиан Пулишич.

После этой встречи «Боруссия» набрала восемь очков и занимает третью строчку в турнирной таблице бундеслиги. «Хоффенхайм», имея в активе четыре балла, расположился на десятом месте.

В другом матче тура берлинская «Герта» на своем поле взяла верх над менхенгладбахской «Боруссией» со счетом 4:2.

У «Герты» голами отметились Ведад Ибишевич (31-я и 63-я минуты), Валентин Лацаро (34) и Ондрей Дуда (73). В составе «Боруссии» отличились Торган Азар (29) и Алассан Плеа (67).

После этой встречи «Герта» набрала десять очков и поднялась на первую строчку в турнирной таблице бундеслиги. «Боруссия» с баллами расположился на месте.

Отметим, что «Бавария», имеющая в своем активе девять очков, матч в рамках 4-го тура против «Шальке-04» проведет позже.

В других матчах тура «Аугсбург» проиграл «Вердеру» (2:3), «Фрайбург» был сильнее «Вольфсбурга» (3:1), а «Нюрнберг» переиграл «Ганновер» (2:0). 0