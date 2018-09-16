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    «Бордо» сыграл вничью с «Нимом»

    Лига 1 Футбол Франции Ним Бордо Календарь Лиги 1
    В матче 5-го тура чемпионата Франции «Бордо» на своём поле сыграл вничью с «Нимом» — 3:3.

    «Бордо»
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    В составе «Бордо» дубль на 26-й и 56-й минутах оформил Джимми Бриан, а ещё один гол на свой счёт записал Самуэль Калу Оджим на 57-й минуте.

    За гостей точными ударами отметились Батист Гийом (31), Антонен Бобишон (45) и Умут Бозок (77).

    «Ним» с 7 очками располагается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Франции, «Бордо» с 4 очками — на 19-й строчке.

    Напомним, что «Бордо» является соперником «Зенита» по групповому этапу Лиги Европы. Помимо французского и российского клубов в группе С также выступят пражская «Славия» и «Копенгаген». 0

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