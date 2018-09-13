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    В Испании закрыли расследование по допинговому делу Черышева

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    Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев признан невиновным по делу о возможном употреблении запрещенных препаратов.

    Денис Черышев
    Денис Черышев
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    На своей странице в Twitter футболист опубликовал письмо от начальника департамента по предупреждению и антидопинговому контролю AEPSAD Хесуса Муньоса Герры-Ревильи.

    «Сообщаем вам о том, что в связи с появлением в прессе сообщений о возможном употреблении вами запрещенных веществ в период вашего выступления за "Вильярреал" совместно с WADA было проведено расследование, которое не обнаружило признаков противоправных действий. Благодарим вас за сотрудничество», — говорится в письме.

  • WADA подтвердило факт расследования дела Черышева
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    • Расследование было связано с публичным заявлением отца футболиста, Дмитрия, что в «Вильярреале» игроку какое-то время кололи гормон роста для ускорения процесса восстановления.

    В нынешнем сезоне Черышев принял участие в двух матчах за «Валенсию» в чемпионате Испании и отметился голом. 0

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