ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мануэль ПеллегриниТревожный старт «Вест Хэма»: Пеллегрини нужно что-то менять
  • 08:20
    • Лидер «Реала» планирует зимой сменить клуб
  • 08:02
    • Сборная Бразилии разгромила Сальвадор в США
  • 00:20
    • Рашфорд принес сборной Англии победу над Швейцарией
  • 23:55
    • Сборная Бельгии крупно обыграла Исландию в Лиге Наций
  • 23:41
    • Сборная Испании отгрузила шесть безответных мячей Хорватии
    Все новости спорта

    Сборная Бразилии разгромила Сальвадор в США

    Товарищеские матчи Латинская Америка Сборная Бразилии Сборная Аргентины Сборная Колумбии
    Сборная Бразилии переиграла Сальвадор в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «Федэкс Филд» в американском городе Мэриленде и завершилась со счетом 5:0 (3:0) в пользу бразильцев.

    Бразилия — Сальвадор
    Бразилия — Сальвадор
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    В составе победителей дубль оформил нападающий «Эвертона» Ришарлисон, отличившийся на 16-й и 50-й минутах. Еще по одному голу забили Неймар (4, пен.), Филиппе Коутиньо (30) и Маркиньос (90). Отметим, что Неймар также записал на свой счет три голевые передачи.

    12 октября бразильцы проведут товарищеский матч с Саудовской Аравией, а 16 октября сыграют с Аргентиной.

    В другом товарищеском матче национальная команда Колумбии сыграла вничью со сборной Аргентины (0:0). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Сборная России в очередной раз влюбила в себя фанатов
  • 10/09/2018 в 23:37
    •
  • Прогноз
  • «Локомотив» — «Динамо»
  • 1.70
  • Послезавтра в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Остановит ли «Ак Барс» победное шествие «Авангарда»?
  • «Авангард» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Ухудшит ли «Динамо» игровой кризис чемпиона?
  • «Локомотив» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • «Орлята» порадуют свою публику
  • «Ницца» — «Ренн». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Фрагмент матча Футбол Сборная России в очередной раз влюбила в себя фанатовКрупная победа россиян над сборной Чехии — в нашем обзоре прессы 10/09/2018 в 23:370
  • 08:52
    • Аршавин: Хотел играть в команде, где я полезен
  • 21:47
    • Дина Аверина выиграла второе золото ЧМ в Софии
  • 21:06
    • Молодежная сборная России проиграла Сербии в матче отбора ЧЕ-2019
    Поль Погба Футбол Трансферный дайджест. 4-10 сентябряЧем кончатся мытарства Погба в «МЮ», потеряет ли «Зенит» аргентинскую звезду, куда подастся ветеран «Челси» и другие трансферные новости последних дней 10/09/2018 в 20:410
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Исландии нечего делать в элите
  • 3.63
    •
  • 08:37
    • Далич: Хорватия была очень хороша в первые 20 минут, но затем мы просто исчезли с поля
  • 00:33
    • Польша сыграла вничью с Ирландией
  • 00:00
    • Гол Джеко принёс Боснии победу над Австрией
    СКА Хоккей КХЛ. «Авангард» обыграл «Нефтехимик», СКА справился с «Сочи»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 10 сентября 10/09/2018 в 22:430
  • 20:51
    • Дина Аверина завоевала золото ЧМ в упражнениях с обручем
  • 20:42
    • Агент: Вероятность перехода Терри в «Спартак» можно оценить в 50%
  • 16:29
    • Терри не устраивает финансовая сторона контракта со «Спартаком»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие