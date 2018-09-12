Сборная Бразилии разгромила Сальвадор в США

Сборнаяпереигралав товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «Федэкс Филд» в американском городе Мэриленде и завершилась со счетом 5:0 (3:0) в пользу бразильцев.

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В составе победителей дубль оформил нападающий «Эвертона» Ришарлисон, отличившийся на 16-й и 50-й минутах. Еще по одному голу забили Неймар (4, пен.), Филиппе Коутиньо (30) и Маркиньос (90). Отметим, что Неймар также записал на свой счет три голевые передачи.

12 октября бразильцы проведут товарищеский матч с Саудовской Аравией, а 16 октября сыграют с Аргентиной.

В другом товарищеском матче национальная команда Колумбии сыграла вничью со сборной Аргентины (0:0). 0