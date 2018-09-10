РФС «абсолютно уверен» в отсутствии у Черышева проблем с допингом

Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС)прокомментировал факт проверки допинг-проб полузащитника сборной России и «Валенсии»антидопинговым агентством Испании.

«У нас никаких опасений нет. Мы эту историю уже не один раз обсуждали, поднимали все материалы.

Мы абсолютно уверены, что никаких проблем нет. Честно говоря, уже хочется закрыть эту тему», — сказал Алаев изданию «Спорт-Экспресс».

Ранее английская газета The Telegraph сообщила, что испанское антидопинговое агентство ведет расследование в отношении Черышева в связи с заявлением в интервью изданию «Спорт Уик-Энд» его отца — Дмитрия — о том, что в «Вильярреале» полузащитнику кололи гормон роста.

Дмитрий Черышев позже свои слова опроверг. Летом с заявлением выступил и РФС, отметив, что у Дениса Черышева нет никаких проблем с допингом. 0