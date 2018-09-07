Италия и Польша поделили очки

Сборнаядома сыграла вничью св матче Лиги наций — 1:1 (0:1).

Автором первого гола стал полузащитник национальной команды Польши Петр Зелиньски, отличившийся на 40-й минуте после передачи форварда Роберта Левандовского. Итальянцы сравняли счет в конце второго тайма благодаря хавбеку Жоржиньо, который реализовал удар с 11-метровой отметки.

Отметим, что для наставника итальянской команды Роберто Манчини эта игра стала первой официальной встречей на посту главного тренера сборной.

В следующем матче турнира Италия 10 сентября в гостях встретится с командой Португалии. Польша свою следующую встречу в рамках Лиги наций проведет также с португальцами, но 11 ноября.