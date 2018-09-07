Италия и Польша поделили очки

Жоржиньо
twitter.com/vivo_azzurro
Автором первого гола стал полузащитник национальной команды Польши Петр Зелиньски, отличившийся на 40-й минуте после передачи форварда Роберта Левандовского. Итальянцы сравняли счет в конце второго тайма благодаря хавбеку Жоржиньо, который реализовал удар с 11-метровой отметки.
Отметим, что для наставника итальянской команды Роберто Манчини эта игра стала первой официальной встречей на посту главного тренера сборной.
В следующем матче турнира Италия 10 сентября в гостях встретится с командой Португалии. Польша свою следующую встречу в рамках Лиги наций проведет также с португальцами, но 11 ноября.
Лига наций A. Группа 3
Италия — Польша — 1:1 (0:1)
Голы: Зелиньски, 40 (0:1). Жоржинью, 78 — с пенальти (1:1)Италия: Доннарумма, Кьеллини, Бонуччи, Бираги, Дзаппакоста, Жоржинью, Гальярдини, Пеллегрини (Бонавентура, 46), Балотелли (Белотти, 62), Инсинье (Кьеза, 72), БернардескиПольша: Фабяньски, Глик, Берешиньски, Беднарек, Реца, Блащиковски (Петшак, 80), Крыховяк, Клих (Шимански, 56), Зелиньски (Линетти, 66), Кужава, ЛевандовскиПредупреждения: Кьеллини, 9. Клих, 14. Блащиковски, 18. Фабяньски, 90+3