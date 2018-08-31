«Севилья» и «Селтик» вышли в групповой этап Лиги Европы

В ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы испанскаяразгромила на своём поле чешскуюиз города Оломоуц со счётом 3:0.

В составе победителей голы на свой счёт записали Максим Гоналон (21) и Виссам Бен-Йеддер (75), а ещё один мяч провёл на 26-й минуте в собственные ворота нападающий «Сигмы» Мартин Нешпор.

В первом матче, который прошёл в Чехии 23 августа, испанская команда одержала победу со счётом 1:0. Таким образом, «Севилья» вышла в групповой этап Лиги Европы, а чешский клуб своё участие в еврокубке завершил.

Футболисты шотландского «Селтика» разгромили дома литовскую «Судуву» со счетом 3:0.

У победителей отличились Ли Гриффитс (27-я минута), Каллум Макгрегор (52) и Кристоффер Айер (61).

В первом матче, прошедшем в Литве 23 августа, была зафиксирована ничья 1:1. 0