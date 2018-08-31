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    «Севилья» и «Селтик» вышли в групповой этап Лиги Европы

    Лига Европы Севилья Футбол Испании Селтик
    В ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы испанская «Севилья» разгромила на своём поле чешскую «Сигму» из города Оломоуц со счётом 3:0.

    «Севилья»
    «Севилья»
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    В составе победителей голы на свой счёт записали Максим Гоналон (21) и Виссам Бен-Йеддер (75), а ещё один мяч провёл на 26-й минуте в собственные ворота нападающий «Сигмы» Мартин Нешпор.

    В первом матче, который прошёл в Чехии 23 августа, испанская команда одержала победу со счётом 1:0. Таким образом, «Севилья» вышла в групповой этап Лиги Европы, а чешский клуб своё участие в еврокубке завершил.

    Футболисты шотландского «Селтика» разгромили дома литовскую «Судуву» со счетом 3:0.

    У победителей отличились Ли Гриффитс (27-я минута), Каллум Макгрегор (52) и Кристоффер Айер (61).

    В первом матче, прошедшем в Литве 23 августа, была зафиксирована ничья 1:1. 0

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