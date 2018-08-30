«Локо» сыграет в ЛЧ с «Порту» и «Шальке», ЦСКА — с «Реалом» и «Ромой»

Сегодня, 30 августа, в Монако состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов в сезоне-2018/19.

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«Локомотив» попал в группу D, в которой сыграет с «Порту» (Португалия), «Шальке-04» (Германия) и «Галатасараем» (Турция).

ЦСКА попал в группу G, в которой сыграет с «Реалом» (Мадрид, Испания), «Ромой» (Рим, Италия) и «Викторией» (Пльзень, Чехия).

Состав всех групп Лиги чемпионов по итогам жеребьёвки выглядит следующим образом.

Группа А: «Атлетико», «Боруссия» Д, «Монако», «Брюгге».

Группа B: «Барселона», «Тоттенхэм Хотспур», «ПСВ Эйндховен», «Интер».

Группа C: «ПСЖ», «Наполи», «Ливерпуль», «Црвена Звезда».

Группа D: «Локомотив», «Порту», «Шальке-04», «Галатасарай».

Группа E: «Бавария», «Бенфика», «Аякс», АЕК.

Группа F: «Манчестер Сити», «Шахтёр», «Лион», «Хоффенхайм».

Группа G: «Реал», «Рома», ЦСКА, «Виктория Пльзень».

Группа H: «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Валенсия», «Янг Бойз».

Первые матчи группового этапа Лиги чемпионов начнутся 18 сентября. Заключительные матчи в группах пройдут 12 декабря.

Финал Лиги чемпионов сезона-2018/19 состоится 1 июня 2019 года в Мадриде, на стадионе «Метрополитано», домашней арене «Атлетико». 0