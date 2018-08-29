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    «Манчестер Юнайтед» может отправить главного тренера в отставку

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Юнайтед Календарь АПЛ
    Как сообщает Daily Mail, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может быть уволен, если его команда проиграет в четвертом туре АПЛ «Бернли» 2 сентября.

    Жозе Моуринью
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    Как отмечает издание, некоторые игроки обсуждают возможность назначения главным тренером команды Зинедина Зидана.

    «Игроки "МЮ" говорят, что Жозе, скорее всего, покинет клуб. Некоторые думают, что его уволят, если клуб проиграет "Бернли". Другие полагают, что он не доработает до начала октября», — говорится в заявлении.

    В трех турах АПЛ ведомый Моуринью «МЮ» набрал три очка, потерпев два поражения от «Брайтона» (2:3) и «Тоттенхэма» (0:3).

    Напомним, Моуринью возглавляет английский клуб с лета 2016 года. Его контракт рассчитан до конца сезона 2019/20. За два полных сезона он привел команду к завоеванию трех трофеев, среди которых кубок Лиги Европы. 0

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