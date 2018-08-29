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    Газзаев: Выступления российских клубов на европейской арене показывают уровень национальной лиги

    Лига Европы Зенит Уфа Рейнджерс
    Известный российский тренер Валерий Газзаев оценил шансы российских кубов проявить себя на европейской арене.

    Валерий Газзаев
    Валерий Газзаев
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    «О проходе "Зенита" в групповую стадию, думаю, и вопрос не стоит. Что касается "Уфы", то игроки этой команды полностью выкладываются в каждом матче. Для них это дебют на международной арене, и они получают колоссальный опыт. Будем надеяться, что они сумеют пройти "Рейнджерс". Если им это удастся, то это будет огромным достижением для башкирского клуба и российского футбола в целом.

    Выступления клубов на европейской арене показывают уровень национальной лиги. Сейчас у наших клубов есть всё, чтобы успешно выступать на международной арене. У нас великолепная инфраструктура, которая является одной из лучших, если не лучшей в мире. Это должно принести за собой и результат», — цитируют Газзаева «Известия».

    Напомним, жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоится уже 31 августа, Лиги чемпионов — 30 августа. 0

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