Газзаев: Выступления российских клубов на европейской арене показывают уровень национальной лиги

Известный российский тренероценил шансы российских кубов проявить себя на европейской арене.

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«О проходе "Зенита" в групповую стадию, думаю, и вопрос не стоит. Что касается "Уфы", то игроки этой команды полностью выкладываются в каждом матче. Для них это дебют на международной арене, и они получают колоссальный опыт. Будем надеяться, что они сумеют пройти "Рейнджерс". Если им это удастся, то это будет огромным достижением для башкирского клуба и российского футбола в целом.

Выступления клубов на европейской арене показывают уровень национальной лиги. Сейчас у наших клубов есть всё, чтобы успешно выступать на международной арене. У нас великолепная инфраструктура, которая является одной из лучших, если не лучшей в мире. Это должно принести за собой и результат», — цитируют Газзаева «Известия».

Напомним, жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоится уже 31 августа, Лиги чемпионов — 30 августа. 0