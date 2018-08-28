Полузащитник «Эвертона» впервые вызван в сборную Бразилии

Полузащитник «Эвертона»впервые получил вызов в сборную Бразилии на предстоящие товарищеские матчи, сообщает официальный сайт Бразильской конфедерации футбола.

21-летний футболист получит шанс дебютировать в составе «селесао» во встречах с США и Сальвадором, которые пройдут 7 и 11 сентября соответственно.

В составе сборной Бразилии Ришарлисон заменил нападающего «Флуминенсе» Педро, получившего травму.

Состав сборной Бразилии на ближайшие матчи выглядит следующим образом:

Голкиперы: Алиссон («Рома»), Хьюго («Фламенго»), Нето («Валенсия»).

Защитники: Алекс Сандро («Ювентус»), Деде («Крузейро»), Фагнер («Коринтианс»), Фелипе («Порту»), Филипе Луис («Атлетико»), Маркиньос, Тиаго Силва (оба — «Пари Сен-Жермен»).

Полузащитники: Ришарлисон, Андреас Перейра («Манчестер Юнайтед»), Артур, Филиппе Коутиньо (оба — «Барселона»), Каземиро («Реал»), Дуглас Коста («Ювентус»), Фабиньо («Ливерпуль»), Фред («Манчестер Юнайтед»), Лукас Пакета («Фламенго»), Виллиан («Челси»), Ренато Аугусто («Бэйцзин Гоань»).

Нападающие: Эвертон («Гремио»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Неймар («Пари Сен-Жермен»). 0