Моуринью заявил о полной сплоченности команды

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»прокомментировал поражение в матче третьего тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (0:3).

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«Мы очень хорошо поработали в течение недели, хорошо подготовились, играем с фантастическим настроем. К перерыву мы должны были вести с преимуществом в два мяча минимум.

Думаю, все чувствовали, что один гол может изменить всю игру. Со стратегической и тактической точки зрения мы ничего не потеряли, но мы проиграли игру. Все наши фанаты не читают газеты, не смотрят телевизор, они умнее этого.

Команда едина, если борется за результат и свое достоинство. Я думаю, что люди не верят в то, что они читают. У нас сплоченная команда. Не может быть единства команды без тренера.

В прошлом году мы здесь проиграли "Севилье" и нас освистали. Потому что мы заслужили, потому что мы были не так хороши, мы не были достаточно опасны, "Севилья" заслужила победу.

А сегодня команда покидала поле после 0:3, но трибуны аплодировали. Потому что мы заслужили. Так что вы можете пытаться, пытаться и еще раз пытаться. Продолжать пытаться.

Вы знаете, какой счет? 3:0. Знаете, что это значит? 3:0 — счет. Но также три — это количество титулов Премьер-лиги, которые я выиграл. Я выиграл больше титулов Премьер-лиги, чем остальные 19 тренеров вместе взятые. Три — мои, два — их. Уважайте это», — приводит слова Моуринью The Telegraph. 0