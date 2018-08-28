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    Моуринью заявил о полной сплоченности команды

    Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Англия. Премьер-лига Футбол Англии Календарь АПЛ
    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал поражение в матче третьего тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (0:3).

    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью
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    «Мы очень хорошо поработали в течение недели, хорошо подготовились, играем с фантастическим настроем. К перерыву мы должны были вести с преимуществом в два мяча минимум.

    Думаю, все чувствовали, что один гол может изменить всю игру. Со стратегической и тактической точки зрения мы ничего не потеряли, но мы проиграли игру. Все наши фанаты не читают газеты, не смотрят телевизор, они умнее этого.

    Команда едина, если борется за результат и свое достоинство. Я думаю, что люди не верят в то, что они читают. У нас сплоченная команда. Не может быть единства команды без тренера.

    В прошлом году мы здесь проиграли "Севилье" и нас освистали. Потому что мы заслужили, потому что мы были не так хороши, мы не были достаточно опасны, "Севилья" заслужила победу.

    А сегодня команда покидала поле после 0:3, но трибуны аплодировали. Потому что мы заслужили. Так что вы можете пытаться, пытаться и еще раз пытаться. Продолжать пытаться.

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    • Вы знаете, какой счет? 3:0. Знаете, что это значит? 3:0 — счет. Но также три — это количество титулов Премьер-лиги, которые я выиграл. Я выиграл больше титулов Премьер-лиги, чем остальные 19 тренеров вместе взятые. Три — мои, два — их. Уважайте это», — приводит слова Моуринью The Telegraph. 0

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