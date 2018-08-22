Сергей Ребров возглавит венгерский «Ференцварош»

Бывший главный тренер киевского «Динамо»возглавит венгерский, сообщает издание Nemzeti Sport

Сам украинский специалист отказался комментировать информацию о возможном назначении.

«Без комментариев. Когда "Ференцварош" объявит о своём новом тренере, тогда и будет информация.

Я сейчас нигде не работаю, значит, любой вариант возможен. Вы увидите объявление. Ждите», — цитирует Реброва Footboom.

Последним местом работы Реброва был саудовский «Аль-Ахли», который он покинул в апреле этого года.

По итогам 5 туров «Ференцварош» возглавляет турнирную таблицу высшей лиги Венгрии. 0