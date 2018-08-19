СМИ: «Уфа» подпишет полузащитника «Прогресса»

близка к подписанию полузащитника люксембургского

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Как сообщает Luxemburger Wort, российский клуб уже вступил в переговоры о трансфере. В ближайшие дни Тилль должен принять окончательное решение.

«Если я соглашусь на переход, то на долгосрочный контракт, но точный срок пока неизвестен», — отметил полузащитник.

Напомним, «Уфа» прошла «Прогресс» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы — 2:1, 2:2. 27-летний Тилль отличился голом в первом матче команд.

Добавим, что на счету Тилля 4 матча и 1 гол в составе сборной Люксембурга. 0