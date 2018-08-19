Спортивный директор «Локомотива» может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Как сообщает еженедельник «Футбол», спортивный директор московскогоможет перейти на аналогичную должность в

По информации источника, наставник «красных дьяволов» Жозе Моуринью познакомился с ним во время чемпионата мира в России.

Напомним, с 1998 года Штоффельсхаус работал в системе «Шальке» в качестве тренера и функционера, а с 22 января 2017 года Штоффельсхаус был представлен в качестве спортивного директора «Локомотива».

«МЮ» в свою очередь впервые за свою историю готов ввести должность спортивного директора. Одной из причин является большая текучка тренеров в современном футболе. 0