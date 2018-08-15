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    Прядкину понравилась игра «Спартака» во втором тайме

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    Президент РПЛ Сергей Прядкин оценил игру «Спартака» после вылета из Лиги чемпионов от ПАОКа (0:0, 2:3).

    Сергей Прядкин
    Сергей Прядкин
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    «Мне не понравилось, как играл "Спартак" в первом тайме, но понравилось то, как это было во втором, команда вдесятером играла, как в равных составах.

    Сравнивать с чемпионатом России еще рано, команды только втягиваются и как-то тяжело. Многие команды функционально еще не готовы показывать более качественную игру. Мне очень жалко, что так получилось.

    Сейчас у "Зенита" очень сложная ситуация в Лиге Европы, им надо отыграть четыре мяча у такой колючей команды, как минское "Динамо".

  • «Спартак» сыграл вничью с ПАОК и вылетел из Лиги чемпионов
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    • Но "Спартак" будет в групповом этапе Лиги Европы, так что посмотрим», — цитирует Прядкина ТАСС. 0

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