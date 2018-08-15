Прядкину понравилась игра «Спартака» во втором тайме

Сергей Прядкин
РПЛ
«Мне не понравилось, как играл "Спартак" в первом тайме, но понравилось то, как это было во втором, команда вдесятером играла, как в равных составах.
Сравнивать с чемпионатом России еще рано, команды только втягиваются и как-то тяжело. Многие команды функционально еще не готовы показывать более качественную игру. Мне очень жалко, что так получилось.
Сейчас у "Зенита" очень сложная ситуация в Лиге Европы, им надо отыграть четыре мяча у такой колючей команды, как минское "Динамо".
Но "Спартак" будет в групповом этапе Лиги Европы, так что посмотрим», — цитирует Прядкина ТАСС. 0