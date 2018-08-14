ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Поль ПогбаЗакулисье от Поля Погба. Француз намекнул на проблемы в «МЮ»
  • 22:25
    • «Спартак» сыграл вничью с ПАОК и вылетел из Лиги чемпионов
  • 23:41
    • Каррера: Мы играли 70 минут в меньшинстве и сделали все ради победы
  • 23:24
    • «Аякс» разгромил «Стандард» в квалификации ЛЧ
  • 23:05
    • «Бенфика» прошла «Фенербахче» в отборе ЛЧ
  • 22:52
    • АЕК выбил «Селтик» из Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    «Спартак» сыграл вничью с ПАОК и вылетел из Лиги чемпионов

    Лига чемпионов Спартак Футбол России Календарь Лиги чемпионов
    Московский «Спартак» на своем поле сыграл вничью с греческим ПАОКом (0:0) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Уже на 33-й минуте красно-белые остались вдесятером. Нападающий Луис Адриано получил прямую красную карточку за то, что в чужой штрафной ударил Креспо в живот.

    В первом тайме единственный опасный момент был у греков — Прийович из вратарской не попал по воротам.

    Во втором тайме греки также владели преимуществом, но благодаря удачной игре Максименко в воротах, «Спартаку» удалось не пропустить.

    Красно-белым удалось создать несколько моментов, но игроки «Спартака» не нанесли ни одного удара в створ.

    Напомним, что в первом матче «Спартак» уступил в Греции со счетом 2:3, хотя вел по ходу матча со счетом 2:0.

    По сумме двух матче «Спартак» покинул розыгрыш Лиги чемпионов и продолжит еврокубковую борьбу в групповом этапе Лиги Европы.

    На жеребьевке 31 августа спартаковцы попадут в третью или четвертую корзину. «Спартак» может попасть в одну группу с «Челси», «Арсеналом», «Лацио» или «Миланом».

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Греческая команда вышла в раунд плей-офф квалификации ЛЧ, где сыграет с победителем пары «Фенербахче» — «Бенфика».

    Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Ответный матч
    «Спартак» (Россия) — ПАОК (Греция) — 0:0
    «Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Жиго, Комбаров (Мельгарехо, 76), Ташаев (Зе Луиш, 46), Глушаков, Зобнин, Фернанду (Самедов, 62), Промес, Луиз АдриануПАОК: Пасхалакис, Леонарду Матос, Креспо, Варела, Виейринья (Хачериди, 64), Лимниос, Маурисиу, Каньяс, Пелкас (Шахов, 78), Эль-Каддури (Варда, 46), ПрийовичПредупреждения: Фернанду, 22. Леонарду Матос, 25. Пасхалакис, 34. Джикия, 37. Эль-Каддури, 37. Зобнин, 86Удаление: Луиз Адриану, 33
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Греческий ад. «Спартак» не выстоял, но сохранил шансы
  • 09/08/2018 в 00:51
    •
  • Прогноз
  • «Реал» — «Атлетико»
  • 1.81
  • Завтра в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Мадридская битва за Суперкубок
  • «Реал» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Артем Дзюба Футбол Дзюба снова спасает беззубый «Зенит»Реакция СМИ на вымученную победу питерцев в Казани 02:230
  • 21:26
    • Киевское «Динамо» прошло «Славию» в Лиге чемпионов
  • 20:46
    • Месси приостановил выступления за сборную Аргентины
  • 19:46
    • РФС запретил «Рубину» регистрировать новых игроков
    Иван Ракитич Футбол Трансферный дайджест. 7-13 августаОтпустит ли «Барселона» Ивана Ракитича, убежит ли Тиаго Алькантара из «Баварии», продаст ли «Севилья» Стивена Нзонзи и другие трансферные новости последних дней 01:540
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. ПАОК даст бой «Спартаку»
  • 3,64
    •
  • 22:42
    • Адриано извинился перед игроками «Спартака» за удаление в матче с ПАОКом
  • 22:13
    • Медведев проиграл Чоричу на старте «Мастерса» в Цинциннати
  • 21:39
    • Хачанов победил на старте «Мастерса» в Цинциннати
    Лионель Месси Футбол Месси покорил новую вершинуРеакция прессы на матч «Севилья» — «Барселона» Вчера в 18:490
  • 18:16
    • Суд признал законным переход Ташаева в «Спартак»
  • 17:57
    • Хоккей включен в программу Олимпиады-2022
  • 16:28
    • «Милан» арендовал полузащитника «Челси»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие