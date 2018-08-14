«Спартак» сыграл вничью с ПАОК и вылетел из Лиги чемпионов

Московскийна своем поле сыграл вничью с греческимом (0:0) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Уже на 33-й минуте красно-белые остались вдесятером. Нападающий Луис Адриано получил прямую красную карточку за то, что в чужой штрафной ударил Креспо в живот.

В первом тайме единственный опасный момент был у греков — Прийович из вратарской не попал по воротам.

Во втором тайме греки также владели преимуществом, но благодаря удачной игре Максименко в воротах, «Спартаку» удалось не пропустить.

Красно-белым удалось создать несколько моментов, но игроки «Спартака» не нанесли ни одного удара в створ.

Напомним, что в первом матче «Спартак» уступил в Греции со счетом 2:3, хотя вел по ходу матча со счетом 2:0.

По сумме двух матче «Спартак» покинул розыгрыш Лиги чемпионов и продолжит еврокубковую борьбу в групповом этапе Лиги Европы.

На жеребьевке 31 августа спартаковцы попадут в третью или четвертую корзину. «Спартак» может попасть в одну группу с «Челси», «Арсеналом», «Лацио» или «Миланом».

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Греческая команда вышла в раунд плей-офф квалификации ЛЧ, где сыграет с победителем пары «Фенербахче» — «Бенфика».