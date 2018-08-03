Лига Европы: определились все пары третьего квалификационного раунда

По итогам матчей второго квалификационного раунда Лиги Европы определились все пары третьго раунда отбора.

От России борьбу за выход в групповой этап продолжает «Уфа», также на этом этапе свой путь начинает «Зенит». Уфимцы сыграют с «Прогрессом», а «Зенит» — с минским «Динамо».

Все пары третьего раунда

«Динамо» Мн — «Зенит»

«Уфа» — «Прогрес»

«Штурм» — «АЕК» Л

«Сарпсборг» — «Риека»

«Пюник» — «Маккаби» Т-А

«Лейпциг» — «Университатя»

«Бешикташ» — ЛАСК

«Аполлон» — «Динамо» Брс

«Истанбул ББ» — «Бернли»

«Заря» — «Брага»

«Астерас» — «Мольде»

«Хайдук» С — «Стяуа»

«Севилья» — «Жальгирис» В

«Норшелланн» — «Партизан»

«Витесс» — «Базель»

«Хапоэль» Х/Хабнарфьердюр — «Аталанта»

«Генк» — «Лех»

«Спартак» Сб — «Бреннбю»

«Ягеллония» — «Гент»

«Корк Сити» — «Русенборг»

«Спартак» Ю — «Судува»

ТНС — «Мидтьюлланн»

«Шериф» — «Валюр»

«Олимпия» Л — ХИК

«Легия» — «Дюделанж»

«Алашкерт — "ЧФР"

"Хапоэль" Б-Ш — АПОЭЛ

"Торпедо" Кт — "Кукеши"

"Олимпиакос" — "Люцерн"

"Рейнджерс" — "Марибор"

"Тренчин" — "Фейеноорд"

ЦСКА Сф — "Копенгаген"

"Мариуполь" — "Бордо"

"Сигма" — "Кайрат"

"Слован" Бр — "Рапид" В

"Лудогорец" — "Зриньски"

Матчи этой стадии запланированы на 9 и 16 августа. 0