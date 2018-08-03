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    Лига Европы: определились все пары третьего квалификационного раунда

    Лига Европы Уфа Зенит
    По итогам матчей второго квалификационного раунда Лиги Европы определились все пары третьго раунда отбора.

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    От России борьбу за выход в групповой этап продолжает «Уфа», также на этом этапе свой путь начинает «Зенит». Уфимцы сыграют с «Прогрессом», а «Зенит» — с минским «Динамо».

    Все пары третьего раунда

    «Динамо» Мн — «Зенит»
    «Уфа» — «Прогрес»
    «Штурм» — «АЕК» Л
    «Сарпсборг» — «Риека»
    «Пюник» — «Маккаби» Т-А
    «Лейпциг» — «Университатя»
    «Бешикташ» — ЛАСК
    «Аполлон» — «Динамо» Брс
    «Истанбул ББ» — «Бернли»
    «Заря» — «Брага»
    «Астерас» — «Мольде»
    «Хайдук» С — «Стяуа»
    «Севилья» — «Жальгирис» В
    «Норшелланн» — «Партизан»
    «Витесс» — «Базель»
    «Хапоэль» Х/Хабнарфьердюр — «Аталанта»
    «Генк» — «Лех»
    «Спартак» Сб — «Бреннбю»
    «Ягеллония» — «Гент»
    «Корк Сити» — «Русенборг»
    «Спартак» Ю — «Судува»
    ТНС — «Мидтьюлланн»
    «Шериф» — «Валюр»
    «Олимпия» Л — ХИК
    «Легия» — «Дюделанж»
    «Алашкерт — "ЧФР"
    "Хапоэль" Б-Ш — АПОЭЛ
    "Торпедо" Кт — "Кукеши"
    "Олимпиакос" — "Люцерн"
    "Рейнджерс" — "Марибор"
    "Тренчин" — "Фейеноорд"
    ЦСКА Сф — "Копенгаген"
    "Мариуполь" — "Бордо"
    "Сигма" — "Кайрат"
    "Слован" Бр — "Рапид" В
    "Лудогорец" — "Зриньски"

    Матчи этой стадии запланированы на 9 и 16 августа. 0

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