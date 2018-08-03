Лига Европы: определились все пары третьего квалификационного раунда

От России борьбу за выход в групповой этап продолжает «Уфа», также на этом этапе свой путь начинает «Зенит». Уфимцы сыграют с «Прогрессом», а «Зенит» — с минским «Динамо».
Все пары третьего раунда
«Динамо» Мн — «Зенит»
«Уфа» — «Прогрес»
«Штурм» — «АЕК» Л
«Сарпсборг» — «Риека»
«Пюник» — «Маккаби» Т-А
«Лейпциг» — «Университатя»
«Бешикташ» — ЛАСК
«Аполлон» — «Динамо» Брс
«Истанбул ББ» — «Бернли»
«Заря» — «Брага»
«Астерас» — «Мольде»
«Хайдук» С — «Стяуа»
«Севилья» — «Жальгирис» В
«Норшелланн» — «Партизан»
«Витесс» — «Базель»
«Хапоэль» Х/Хабнарфьердюр — «Аталанта»
«Генк» — «Лех»
«Спартак» Сб — «Бреннбю»
«Ягеллония» — «Гент»
«Корк Сити» — «Русенборг»
«Спартак» Ю — «Судува»
ТНС — «Мидтьюлланн»
«Шериф» — «Валюр»
«Олимпия» Л — ХИК
«Легия» — «Дюделанж»
«Алашкерт — "ЧФР"
"Хапоэль" Б-Ш — АПОЭЛ
"Торпедо" Кт — "Кукеши"
"Олимпиакос" — "Люцерн"
"Рейнджерс" — "Марибор"
"Тренчин" — "Фейеноорд"
ЦСКА Сф — "Копенгаген"
"Мариуполь" — "Бордо"
"Сигма" — "Кайрат"
"Слован" Бр — "Рапид" В
"Лудогорец" — "Зриньски"
Матчи этой стадии запланированы на 9 и 16 августа. 0