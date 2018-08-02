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    «Уфа» избежала поражения в Словении и вышла третий квалификационный раунд ЛЕ

    Лига Европы Уфа Футбол России
    «Уфа» сыграла вничью с «Домжале» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.

    «Уфа» — «Домжале»
    «Уфа» — «Домжале»
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    Встреча, которая прошла в Словении, завершилась со счетом 1:1.

    Хозяева вышли вперед на 50-й минуте, когда Матия Широк прострелил с правого края штрафной во вратарскую, где ударом в касание Ловро Бизяк замкнул этот пас.

    После этого у футболистов «Домжале» было еще несколько моментов для того, чтобы удвоить свое преимущество, но они ими не воспользовались.

    А вот «Уфа» смогла уйти от поражения. За три минуты до конца основного времени Боян Йокич принял мяч, вторым касанием подработал его и ударом из-за штрафной уложил сферу в правый угол.

    Поскольку в России команды сыграли со счетом 0:0, в третий раунд квалификации вышла «Уфа». Ее следующим соперником станет «Прогрес Нидеркорн» из Люксембурга.

    Также выход в третий квалификационный раунд оформил «Витесс». Подопечные Леонида Слуцкого на своем поле обыграли «Вииторул» со счетом 3:1 (первый матч — 2:2). Далее голландскую команду ждет противостояние с «Базелем». 0

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