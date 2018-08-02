«Уфа» избежала поражения в Словении и вышла третий квалификационный раунд ЛЕ

сыграла вничью св ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.

Встреча, которая прошла в Словении, завершилась со счетом 1:1.

Хозяева вышли вперед на 50-й минуте, когда Матия Широк прострелил с правого края штрафной во вратарскую, где ударом в касание Ловро Бизяк замкнул этот пас.

После этого у футболистов «Домжале» было еще несколько моментов для того, чтобы удвоить свое преимущество, но они ими не воспользовались.

А вот «Уфа» смогла уйти от поражения. За три минуты до конца основного времени Боян Йокич принял мяч, вторым касанием подработал его и ударом из-за штрафной уложил сферу в правый угол.

Поскольку в России команды сыграли со счетом 0:0, в третий раунд квалификации вышла «Уфа». Ее следующим соперником станет «Прогрес Нидеркорн» из Люксембурга.

Также выход в третий квалификационный раунд оформил «Витесс». Подопечные Леонида Слуцкого на своем поле обыграли «Вииторул» со счетом 3:1 (первый матч — 2:2). Далее голландскую команду ждет противостояние с «Базелем». 0