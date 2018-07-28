«Монако» без Головина проиграл «Гамбургу»

«Монако»
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Новичок монегасков полузащитник Александр Головин в матче участия не принимал.
Россиянин был в Москве — в Кремле тренеры и футболисты сборной России получили государственные награды и почетные грамоты за выступление на домашнем ЧМ-2018.
Товарищеский матч
«Гамбург» (Германия) — «Монако» (Франция) — 3:1 (2:0)
Голы: Нарей, 29 (1:0). Нарей, 42 (2:0). Маркуш Лопеш, 47 (2:1). Ласогга, 73 (3:1)«Монако»: Бенальо, Жемерсон, Раджи (Траоре, 46), Глик (Наварро, 83), Серрано (Баррека, 61), Диоп (Геббельс, 46), Аолу (Грансир, 66), Пеле (Пьер-Габриэль, 83), Маркуш Лопеш (Февр, 79), Йоветич (Боскилиа, 66), Бальде (Мбула, 46)